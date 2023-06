Alma Bollo desapareció de la gala de 'Supervivientes' tras el último giro: “Dice que no quiere entrar en la Palapa”

La de este jueves 1 de junio no fue una noche fácil para los concursantes de Supervivientes 2023, que vivieron un revés con el último giro de mecánica del reality. Especialmente una Alma Bollo que está llegando al límite de sus fuerzas y que desafió a la organización desapareciendo de la gala de Telecinco como protesta.

'Supervivientes' hundió a los concursantes con el último giro en la mecánica y expulsó a Raquel Arias

La hija de Raquel Bollo fue, junto a Jonan Wiergo, la que peor se tomó la noticia de que la eliminada de la semana pasada, Raquel Arias, no había vuelto a España y por tanto, no había habido expulsión definitiva. Una decisión que ya sorprendió a los espectadores siete días atrás y que los concursantes se tomaron como un alargue inevitable de la edición.

Tal fue la desesperación de Alma ante este giro que tras participar -y perder- en la prueba de líder semanal, se negó a continuar la gala y se separó de sus compañeros y de Laura Madrueño: “Alma ha desaparecido. Como veis, no está ahora mismo con nosotros y está diciendo a la organización que no quiere ni volver a entrar a Palapa”, anunció la presentadora, explicando a la audiencia por qué la 'robinsona' no estaba presente.

Desde el plató, Carlos Sobera lamentó la decisión de la concursante y deseó que no estuviera pensando en abandonar el reality: “No me digas eso, Laura, por favor. Precisamente estamos hablando de la carita de tristeza que se les ha puesto y me daría mucha pena que ahora quisiera abandonar. El concurso no ha variado, sigue durando lo mismo que iba a durar”, dijo el presentador.

Alma reaparece en la Palapa y Sobera hace una promesa

Madrueño apuntó que el equipo se encontraba hablando con Alma y que cuando hubiera alguna conclusión sería comunicada a los espectadores. Sin embargo, ya en la siguiente conexión con la Palapa de Honduras, la participante se encontraba allí junto a sus compañeros y no hubo ningún tipo de explicación.

Sobera, al ver a la hija de Bollo ya reincorporada, trató de calmar los ánimos y les prometió que no van a ver alargada su participación en el reality así porque sí. “Os tengo que decir una cosita: quiero que confiéis en mí. Todo tiene un por qué en la vida, y ese por qué es muy agradable”. “Me está costando trabajo confiar”, dijo sincera la superviviente.