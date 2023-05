Alonso Caparrós explica por qué la fórmula de 'Furor' sigue siendo una de sus principales fuentes de ingresos

Alonso Caparrós acudió este martes a El Circ de la cadena catalana 8TV para promocionar su nuevo libro, Empieza de cero. Allí el presentador de televisión fue entrevistado por Frank Blanco, con quien habló del final de Sálvame y de cómo el icónico Furor sigue siendo una gran fuente de ingresos para él.

Nada más sentarse en el plató, el invitado fue preguntado por su trabajo en el programa del corazón de Telecinco, y desveló que “no es mi entorno natural”, ya que lo que a él le gusta es “el entretenimiento”.

Cuestionado por cómo planea encontrar un nuevo puesto laboral en televisión tras el final del magacín de La Fábrica de la Tele, el presentador reconoció que “la sombra de Sálvame es alargada, y habrá gente que dirá: 'hasta que no pase un tiempo, este perfil no lo quiero porque la gente lo va a asociar'”. “Toca esperar y tener paciencia”, añadió.

“Ojalá 'Sálvame' siga”

Caparrós contó además, como ya recogimos, que “el ERE que se iba a hacer, no se va a hacer. Si Dios quiere continuaremos, pero toca tener paciencia y ver como se coloca todo. No hay nada concreto, pero ojalá el programa siga”.

“Es un programa innovador donde me siento un novato, cada día inventa una manera diferente de hacer tele. Y me lo paso muy bien. Me hace sentirme muy orgulloso que, además de Furor, pude estar en Sálvame. Es historia de la televisión”, añadió el colaborador de Telecinco, poniendo en valor el legado que deja el formato de tarde.

“Que no se entere Hacienda, pero va muy bien”

En esas, y aprovechando la mención, El Circ puso sobre la mesa la labor de Alonso Caparrós en Antena 3 con Furor, uno de los programas más icónicos de su trayectoria. Emitido entre 1998 y 2001, enfrentaba a dos equipos de famosos, uno femenino y otro masculino, para competir en distintas pruebas musicales, de cultura general, o desafíos de habilidad.

“En algún sitio he leído que a ti Furor te sigue dando dinero”, le preguntó Frank Blanco. “Sí, sí. Además, que no se entere Hacienda, pero va muy bien”, contestó el entrevistado antes de desvelar el porqué. “Se me ocurrió convertirlo en un team building [actividad que se realiza generalmente en situaciones profesionales para mejorar la comunicación entre compañeros] para empresas. Entonces, las empresas tienen un problema cuando hacen eventos para mucha gente, lo que quieren es que le presentes un producto en el que todo el mundo interactúe”, prosiguió en su explicación.

“Eso es muy complicado, pero Furor es la fórmula mágica. Le hicimos unos cambios para que no hubiera un equipo de cuatro, sino que cantarán todos a la vez, y lo petamos. A la gente le encanta y repite”, relató, desvelando que tiene un nuevo evento el día 10 de junio en Barcelona.

Tras ello, el programa de 8TV hizo su propia versión del programa de Antena 3 con la ayuda de Alonso Caparrós, que ejerció de presentador mientras los colaboradores hacían de concursantes. Acabó ganando el equipo de los chicos, después de que Caparrós le diera la victoria anteriormente a las chicas, pero decidiera cambiar de opinión tras una 'revisión de puntos'.