Alonso Caparrós, sobre la cancelación de 'Sálvame': “Son luchas internas que no quiero ni imaginar”

Sin entrar en muchos detalles, Alonso Caparros ha deslizado los motivos por los que, a su juicio, Mediaset ha puesto fin a Sálvame y el Deluxe.

'Sálvame' exorciza el plató para quitar su 'gafe' antes del final: "No queremos que los siguientes inquilinos tengan excusa"

Más

No se les ha dado una razón oficial, dice el tertuliano, así que no pueden más que sacar conjeturas. Y él cree que la drástica decisión se ha tomado por cuestiones relacionadas con la “política”, la “empresa” y determinadas “luchas internas” sobre las que no ha dado más pistas.

En declaraciones al programa 24 horas de Radio Nacional de España, en el que fue entrevistado por la publicación de su libro Empieza de cero, Caparrós ha expresado su “sorpresa total” con el desenlace de un formato que llevaba 14 años instalado en las tardes de Telecinco, donde fue líder de audiencia durante largas temporadas.

La noticia se filtró en la tarde del viernes: Sálvame y el Deluxe saldrán de la parrilla el 16 de junio y cederán su hueco a Ana Rosa Quintana. No había un anuncio oficial al que agarrarse, pero la cúpula de la productora, ante la inquietud del equipo, tuvo que confirmar el titular que ya estaba en todas las redacciones.

“El viernes tal y como salió en los medios de comunicación, un rato después, nuestros jefes, nuestros directores de La Fábrica de la Tele nos lo comunicaron. Y así estamos todavía, impactados con la noticia”, reconoce el colaborador.

Preguntado por los motivos de la cancelación, Caparrós ha preferido no aportar muchos detalles: “Oficialmente, no nos han dado ninguna razón, y son batallas en las que pienso que, en mi caso, es una pérdida de tiempo meterme”.

Eso sí, parece tener claro que esta jugada “tiene que ver con empresa, con política y con luchas internas que no quiero ni imaginármelas”. En esta misma dirección se manifestó Laura Fa pocas horas después de que se conociera la noticia: “Las últimas polémicas políticas han pasado mucha factura”, declaró su compañera.

Al margen de todo, Caparrós tiene ahora la mente puesta en otras cosas: “Yo, como trabajador, lo que sé es que la noticia me llegó el viernes y el día 16 me toca buscarme la vida”.