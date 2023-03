Amaia Salamanca lamentó cómo ha envejecido su primer beso en 'Sin tetas no hay paraíso': “Es casi una agresión sexual”

La nueva entrega de Días de Tele abordó “el día en que la tele nos podía cambiar la vida”. Así, Julia Otero y su equipo de TVE recordaron algunos programas como el Un, dos, tres que marcaba hitos en la vida de los espectadores y los concursantes.

Pero no solo el entretenimiento catódico marca a las personas, si no que la ficción también. Para hablar de ello, invitaron a Álvaro Morte y a Amaia Salamanca, que compartieron recuerdos de su carrera profesional en la pequeña pantalla, y reflexionaron sobre las decisiones que les llevaron a ella.

“Yo comencé con 20 años en la tele. Tuve mucha suerte porque hice mi primer casting y me cogieron para protagonizar Sin tetas no hay paraíso. Fue un antes y un después, personal y profesionalmente”, aseguró. Y es que, según la intérprete, esa serie la hizo conocida: “La gente me veía en sus casas. En la calle me conocían y fue un cambio”.

Por lo que Otero dio paso al vídeo del primer beso que se daba Cata y el Duque en la serie de Telecinco. La escena mostraba a la protagonista huyendo del narco, hasta que él la obligaba a besarle. Algo que le hizo cambiar el gesto de la cara: “No sé hasta qué punto esto ahora sería dudoso.... Hay que recordar que en ese momento es verdad que para Cata era un beso deseado, pero sacándolo de contexto...”

A lo que la presentadora añadía: “Ahora sería dudosa esa escena porque es casi una agresión sexual”. Y Carolina Iglesias señaló que no podían olvidarse de que él era narco, algo que se estaba pasando por alto pero también era una clara “red flag”.

Más allá de la ficción de Telecinco, Salamanca también desveló que ella estaba estudiando derecho cuando todo aquello ocurrió: “Cuando empecé no tenía claro que me quería dedicar a esto. Había estado antes en SMS, la primera serie diaria de laSexta, y en un capitular en Los hombres de Paco”.

Y sobre su papel en Felipe y Letizia, donde dio vida a la Reina: “No hice casting. Me llamaron a mí directamente, por el parecido físico. Lo tomé como un reto y lo quise aprovechar. Me generó dudas por ser un personaje vivo conocido por todo el mundo. Nunca tuvimos ningún mensaje por parte de la Casa Real”, aclaró.