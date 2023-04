'American Idol' vive su semana más caótica, con dos abandonos consecutivos y una polémica revivida

American Idol se ha enfrentado esta semana a una situación tan sorprendente como anómala. Dos abandonos consecutivos han marcado las dos noches de la tercera fase del talent, Semana de Hollywood, cuando se aproxima a la recta final de la vigésimo primera edición.

Las renuncias han tenido motivos bien diferentes: en primer lugar, la del domingo 2 de abril servía como cierre para una inesperada polémica con Katy Perry; en segundo lugar, la del lunes 3 tenía que ver, simple y llanamente, con la falta de preparación de la concursante, que optó por dejar la competición antes de encarar el duelo que tenía por delante.

Todo esto hace valer la promesa de que esta sería la “temporada con más drama” del formato que emite ABC en Estados Unidos.

Sara Beth Liebe abandona tras una broma inapropiada de Katy Perry

En cuanto al abandono del domingo 2, su protagonista es Sara Beth Liebe y sus motivos han sido bien documentados en redes sociales.

Cuando la joven aspirante se presentó ante los jueces en la fase de audiciones, su historia dejó sorprendidos al jurado: a sus 25 años, y con un aspecto si cabe más juvenil, Liebe era madre de tres niños. Ante la revelación, Katy Perry optó por simular un desmayo, y Liebe tratando de restar importancia al asunto, bromeó con que se desmayaría si la estrella realmente se dejaba caer sobre la mesa. “Cariño, eres tú la que has estado tumbada demasiado tiempo”, replicó la artista, en una evidente alusión a la vida sexual de la aspirante.

Tras la emisión, y a través de TikTok, Liebe se mostró afectada y avergonzada por el comentario de Perry, a la que criticó por hacer mom-shaming.

Este acabó siendo el motivo para que decidiera apearse del concurso: “Esta oportunidad es alucinante, pero esta va a ser mi última actuación porque mi corazón está en casa. Voy a volver a casa con mis hijos”, dijo la joven después de hacer una versión de Roxanne. Apresuradamente salió del escenario, dejando a los jueces atónitos.

Tras insistirle en que volviera a salir. Perry trató de apelar a la maternidad, tal vez tratando de enmendar la broma de la discordia, y le insistió en que “el amor propio es tan grande como el amor maternal”. Sin embargo, y pese a que Liebe había pasado a la siguiente ronda, se mantuvo firme en la decisión. “Sé que cuando llegue a casa me arrepentiré”, dijo, en todo caso.

Kaya Stewart abandonó un día después: “No voy a poder dar el 100%”

Para esta salida había una justificación clara. Para la que se produjo un día más tarde, sin embargo, no tanto.

El dueto final de la noche del lunes debía estar protagonizado por Kaya Stewart y Fire. Ambas debían interpretar a dúo el tema Whataya Want From Me de Adam Lambert. Sin embargo, antes de la actuación, Stewart anunció su decisión de retirarse del concurso.

Aunque aseguraba que los ensayos con Fire habían sido una “gran experiencia”, la concursante argumentó que llevaba toda la semana con malestar. “Me he dado cuenta de que no voy a poder dar el 100%, así que he decidido no actuar”. Ante la confusión de los jueces, Stewart reiteró su abandono: “Lo siento mucho”, dijo entre lágrimas antes de salir del escenario.

“Estoy jodido. No puedo aceptar esto”, reconoció Richie desde la silla de juez.

Esto dejaba a Fire teniendo que defender un número planteado como un dueto. Otra participante, Jayne Elise, tomó la iniciativa de subir al escenario, después de que el jurado pidiera voluntarios para acompañar a Fire, salvando la papeleta. Y ya de paso, dejando buena prueba de su rango vocal pese a no haber podido prepararse.