Amor Romeira gana una demanda a Adara Molinero: “El juez lo ha dejado todo claro y detallado”

Amor Romeira está “contenta” tras haber ganado “en primera instancia” la demanda que Adara Molinero interpuso contra ella hace ya dos años. La tertuliana de Fiesta dio la noticia en el programa de Emma García, donde señaló, eso sí, que Adara aún “tiene el derecho a recurrir”. “Espero que si ella tiene ganas de hacerlo, que lo haga, pero creo que el juez ha dejado claro, y todo detallado, que no hay ninguna intromisión a ningún honor ni hemos ninguna falta a la verdad”.

Adara demandó a Amor a principios de 2021 por una supuesta intromisión al honor. Entonces, la actual concursante de Supervivientes llevó a la canaria ante la Justicia por contar, a través de los 'Romeira Informativos' que hacía en Instagram, el fuerte encontronazo que la ganadora de GH VIP 7 tuvo con Marta Peñate el 31 de enero de 2021 en el centro de Madrid. Según la pieza emitida por Fiesta, “un espectáculo lamentable en el que supuestamente hubo empujones, golpes e, incluso, insultos y que, al parecer, inició la propia Adara al encontrarse con Marta”.

La propia Peñate dio parte de este asunto en sus redes sociales, aunque fue Amor la que se llevó la demanda de Adara, que le reclamó 15.000 euros por daños morales. Ahora la Justicia ha dado la razón a Amor, por lo que Adara tendrá que pagar las costas procesales siempre y cuando su recurso (en caso de haberlo) no prospere. “Teniendo en cuenta que Adara es un personaje público y que ha obtenido beneficios de contar su vida privada, la Justicia ha dictado sentencia”, señaló este domingo el vídeo emitido por Fiesta.

“La Justicia está para cosas serias e importantes. No podemos estar obstaculizando todos los juzgados con boberías como ésta. Si tú te has peleado en la calle con Marta y las dos sois personajes públicos, tienes que entender que esto es público y notorio también. Que lo puedo contar y lo puedo tratar también como información”, comentó Amor Romeira, que se amparó en la “libertad de expresión” para informar a sus seguidores del susodicho encontronazo. “Estoy tranquila y feliz porque no he hecho nada que ataque el honor de Adara. Nunca lo haría y no lo he hecho nunca, ni a ella ni a nadie”.