Ana de Armas presumió de raíces cubanas al frente de 'SNL': “Mi padre estaría orgulloso de verme aquí hoy”

Ana de Armas debutó este sábado como presentadora de Saturday Night Live. La actriz hispano-cubana, que saltó a la fama en nuestro país como una de las protagonistas de El Internado, serie que emitió Antena 3 entre 2007 y 2010, ha logrado consolidar su carrera en Estados Unidos. Este mismo año, lograba una histórica nominación al Óscar a la Mejor Actriz Principal por su papel en Blonde, película de Netflix en la que dio vida a Marilyn Monroe.

Ana de Armas responde incrédula a una pregunta en la alfombra roja de los Oscar: "Yo no viví en ningún sillón"

Más

Ahora, la intérprete ha alcanzado un nuevo hito. La NBC le ha dado la oportunidad de conducir el histórico formato televisivo, al que acudió también como invitada la cantante colombiana Karol G. “Gracias, gracias. He tenido un año increíble y estoy muy feliz de estar aquí presentando el programa de esta noche”, empezó diciendo en español mientras el público la ovacionaba.

Inmediatamente, en un brillante inglés, Ana de Armas prosiguió con su monólogo de presentación: “Ahora hablo inglés, pero no lo hablaba cuando llegué a los Estados Unidos. Yo nací en Cuba y vine a Estados Unidos cuando tenía 26 años. Y aprendí inglés de la forma en que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo Friends”, bromeó. “¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing? Quiero decir, mírame ahora: ¿Podría ser mejor en inglés?”, preguntó ante las risas de los asistentes.

Ana de Armas’ monologue! pic.twitter.com/Tr6L76Mw1s — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) 16 de abril de 2023

Ana de Armas y su anécdota con Robert de Niro

Ana de Armas recordó entonces su reciente nominación al Óscar y desveló que en pocas semanas conseguirá la nacionalidad estadounidense. Acto seguido, recordó con humor las dificultades que se encontró al llegar al país americano y rememoró una anécdota que vivió con Robert de Niro.

“Cuando hice mi primera película en Estados Unidos, llamada 'Manos de piedra', tuve la oportunidad de trabajar con Robert De Niro. Y un día en el rodaje, me dijo 'Puede que pronto vaya a Cuba. Si voy, saludaré a tu familia'. Incluso me pidió su número de teléfono”, empezó explicando.

“Después me olvidé por completo de esto y un día, de repente, me llama mi padre. Estaba histérico. Yo le dije: 'Papá, ¿qué pasa?'. Y él me contestó: 'Robert De Niro acaba de venir a verme al trabajo'. Fue un gesto muy amable y he tenido la suerte de trabajar con actores que me han apoyado mucho. Mi padre estaba muy orgulloso de mí y estaría muy orgulloso de verme aquí hoy en este plató. Me siento muy afortunada de estar aquí”, dijo antes de arrancar el programa en el que protagonizó varios sketches junto a los actores del formato.

En uno de ellos, con la barrera idiomática como temática, Ana de Armas y sus compañeros de clase desquiciaban a un profesor hasta que abandonó el aula en el que se encontraban. En ese momento, la actriz presentó a una profesora muy especial que les enseñaría español de una forma más eficiente. Se trataba, nada más, y nada menos, que de Karol G, quien empezó a recitar el alfabeto a ritmo de reguetón mientras todos bailaban.