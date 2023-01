Ana Bernal-Triviño critica a 'Fiesta' por sus comentarios sobre el caso Alves: “No hay que intoxicar con bulos”

Fiesta habló largo y tendido este domingo del caso del exfutbolista del Barcelona Dani Alves, que el sábado ingresó en prisión sin fianza acusado de un presunto delito de violación contra una joven en una discoteca de la Ciudad Condal. El programa de Telecinco, como decimos, dedicó gran parte de su última emisión a esta noticia, aunque lo hizo ganándose algunas críticas por los comentarios que Amor Romeira realizó en plató.

Y es que la exconcursante de Gran Hermano achacó a la nueva Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí', que el jugador brasileño haya entrado ya en la cárcel cuando ni siquiera se ha celebrado todavía el juicio de su caso, algo que es mentira. “Lo que no se esperaban [ni Alves ni su abogada] es que, en el momento de entrar en los Mossos d'Esquadra, ya iba a ser detenido, puesto a disposición judicial y declarado en prisión sin fianza. Todo esto también viene porque hay una nueva ley que lo que hace es esto. No hay debate. Si estás acusado de violación ingresas automáticamente en prisión y luego hay un juicio”, fueron las palabras exactas de la canaria.

Beatriz Cortazar salió rápidamente al paso de estas declaraciones para aclarar que Amor no estaba en lo cierto. “A ver, el protocolo no es por la ley nueva. Esto, gracias a Dios, pasa cuando hay suficientes pruebas e indicios”, dijo la tertuliana a su compañera, que aun así siguió defendiendo su postura.

Todo esto llegó a oídos de la experta en violencia de género Ana Bernal-Triviño, conocida para el público de Telecinco por sus intervenciones en los debates de Rocío: contar la verdad para seguir viva, que elevó aún más el tono contra Fiesta y contra Amor Romeira. “Podéis informar bien y decir a vuestra tertuliana que Dani Alves está en prisión, pero no se debe a la nueva ley. Una cosa es el protocolo y otra el proceso. Se respetan todas las garantías. Es en un Estado de Derecho. La nueva ley no modifica ese proceso”, explicó la experta.

“La ley no lleva que la declaración de una víctima haga que el hombre vaya a prisión de forma automática. Él también ha tenido la oportunidad de declarar. Con las pruebas el fiscal acusa. Y con toda la información la juez determina la prisión. No es solo porque una mujer hable”, añadió Bernal-Triviño, que finalmente señaló que “hay que informar con responsabilidad y profesionalidad y no intoxicar con bulos”.

“Quitar a Alves es quitar el mayor de los ingresos de una familia”

Poco después de este primer debate, Amor volvió a tomar la palabra. Y de nuevo con polémica, pues explicó que el futbolista “es el pilar y sustento económico de la familia”. Y que, por tanto, “quitar a Dani Alves es quitar el mayor de los ingresos de una familia”, como si hubiera que tener esto en cuenta a la hora de analizar su caso y su posible ingreso definitivo en la cárcel. “Ahora se viene otro drama. Ahora se viene el drama de que no está Dani Alves y está su exmujer [que es la que administra su patrimonio]. ¿Qué va a suceder con todo lo que tiene Dani Alves fuera?”, añadió luego la tertuliana.

“Está el drama económico, por supuesto, pero también el drama de una familia que tenía un ídolo con carrera llena de cosas buenas y, de repente, han pasado del cielo al infierno”, comentó a continuación Beatriz Cortazar, cuya afirmación hizo saltar enseguida a Makoke. “Por el infierno también ha pasado esa chica cuando ha salido de ese baño”, dijo la ex de Kiko Matamoros en respuesta a su compañera, que insistió en que para el entorno del jugador ha debido ser un duro golpe ver cómo Alves “está en prisión acusado de un delito horrible”.

Para evitar posibles dudas, Emma García alzó la voz para “dejar clarísimo que en este programa nadie está cuestionando el dolor y el drama de la víctima, por favor”. “Por favor, os pido que esto quede clarísimo”, pidió la presentadora a sus compañeros de tertulia.