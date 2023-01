Ana María Aldón y Gloria Camila se enfrentan por teléfono en 'Fiesta' con una “dolorosa” frase final

Fiesta vivió este fin de semana una tensa conversación telefónica entre Ana María Aldón y Gloria Camila. La primera acusó a la hija de Ortega Cano de decir a la gente con quién sí y con quién no debe llevarse. Por lo que la aludida decidió llamar en directo para defender y desmentir lo dicho por la colaboradora del magacín.

Fue Beatriz Cortázar, tertuliana del programa presentado por Emma García, quién avisó a la hija de Rocío Jurado provocando la llamada: “Lo primero, Ana María, yo a nadie le he dicho con quién puede tener relación ni con quién no. Yo ahí no me meto, y no le digo nada a nadie”, comenzó su intervención Gloria Camila.

“Sí, se lo has dicho a Iván. Te ha molestado que se lleve conmigo”, afirmó la gaditana, mientras que Gloria Camila continuaba desarrollando el segundo punto de su intervención.

“Ayer, cuando yo hablo con Iván, lo que le explico es que Perdiguero dice que no se va a enseñar el museo. Entonces, en el programa, en el faldón, pone que en exclusiva se va a enseñar el museo. Yo, como no veo el programa, no sabía exactamente lo que se estaba poniendo”, continuó explicándose la hija de Ortega Cano.

“Iván, que tú y yo nunca hemos tenido nada”

“Yo cuando hablo con Iván lo que le digo es que entiendo perfectamente que está haciendo su trabajo, pero que, al ver el faldón como se había anunciado, es normal que nos anticipemos y llamemos a Perdiguero o incluso a Iván o a Amor Romeira que estaba en directo. Iván me lo reconoce, me da la razón y me dice que me entiende”, reveló.

“Es que ese no fue el tono. Esa llamada yo no la percibí, la verdad”, se justificó el colaborador de Fiesta antes de que Gloria Camila desmintiera cualquier tipo de rollete con este.

“Iván, que tú y yo nunca hemos tenido nada. Que es inexistente nuestro rollete ese que se pinta. Que tú y yo tuvimos un tonteo hace mil tiempos y ya está, y luego te aprovechaste de la situación y vendiste como si hubiéramos tenido algo. Deja de dar a entender que yo estoy contigo picada por algo del pasado, cuando no es eso. Simplemente me molestó lo que pasó ayer”, declaró.

Tras ello, Gloria Camila no dudó en volver a hacer referencia al primer mensaje destinado a Ana María Aldón, lo que terminó por provocar la respuesta de la colaboradora en directo: “No te tiene que molestar Gloria si yo me llevo bien con Iván, o Iván se lleva bien conmigo. No es cuestión de reprochárselo diciendo: 'Eres del team de Ana María'”, comentó la gaditana.

“Somos del team de la humanidad, somos todos seres humanos, y somos compañeros de trabajo y debemos de llevarnos bien”, concluyó su respuesta, arrancando los aplausos del público que no dejaron escuchar la siguiente intervención de Gloria Camila, que finalizó así: “... seríamos todos humanos de verdad, no solamente en un programa”.

“Tiene que decir siempre una frase por encima de ti que te deje en mal lugar”

La frase elevó las tensiones, y desconcertó a la colaboradora que no había escuchado la respuesta en su totalidad. “¿Me puedes explicar un poco?”, preguntó desconcertada. Pero Gloria Camila se excusó y finalizó la llamada, dejando sin explicación a Ana María Aldón, y a Iván González con la palabra en la boca.

Emma García quiso hacer hincapié en la última respuesta de Gloria Camila, que se había quedado en el aire. “Hay que ser humana no solo en un plató de televisión”, aclaró Paloma García-Pelayo, diciendo que eso era lo que la hija del torero había dicho, tras lo que preguntó a la gaditana si era por alguna situación que había ocurrido en casa. Esta aclaró que no, y especificó el porqué de esa respuesta.

“Tiene que decir siempre una frase por encima de ti que te deje en mal lugar”, explicó la tertuliana. “Me parece una frase dolorosa”, apuntilló la presentadora, recibiendo la siguiente respuesta de su colaboradora: “Sí, pero estoy acostumbrada. Eran dolorosas antes, ahora ya no duelen tanto”.

Tras ser preguntada por temas del pasado, Ana María Aldón se negó a responder: “Sería tirar los trapos sucios aquí”, se justificó. Respecto a si ha recibido algunas llamadas faltándola el respeto, la colaboradora aseguró que sí, aunque no quiso entrar en el contenido de ellas.