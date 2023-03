Ana Mena confesó a Calleja cómo le perjudicó 'OT', y pidió eliminar un desliz de su aventura en Cuatro

Ana Mena fue la protagonista este miércoles de Planeta Calleja, programa en el que vivió numerosas aventuras, mientras que se sinceró con Jesús Calleja sobre el inicio de su carrera en Italia. Además, un fallo personal provocó la vergüenza de la cantante que pidió que eliminasen un fragmento de su aventura.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Jesús Calleja preguntó a la artista sobre sus inicios en Italia. “Me fui allí en un momento en el que no me iba bien. Mis canciones no funcionaban, o los conciertos que hacía les tenía que poner dinero... no tenía el foco puesto”, comenzó relatando la artista.

Tras ello, el conductor del programa le preguntó por si había alguna causa en específico, a lo que Ana Mena contestó: “llegó un fenómeno a España...”. “Operación Triunfo”, dijo Calleja recibiendo la afirmación de la cantante: “Me reventó, la verdad. Fue un momento en el que salieron muchos artistas jóvenes. Era difícil tener tu sitio, tu hueco, cuando llega ese tsunami. Y tuve que sobrevivir a eso”.

Tras ello, relató cómo miró hacia la industria musical italiana, y cómo le llegó una propuesta de una canción que tuvo que traducir con Google, D'Estate non vale, con el italiano Fred De Palma. “Al principio no tenía ni apoyo de plataformas ni de radios. Y de repente empieza a subir de la noche a la mañana, un mes después de sacarla: se mete en el top 100 y empieza a escalar hasta el número uno”, relató, tras lo que afirmó que era la primera vez que veía que su trabajo daba frutos.

Sin embargo, tras ello llegó la pandemia, y tuvo que parar mientras estaba teniendo su éxito en el país vecino. “Todo eso allí, pero en España todavía no estaba pasando gran cosa. Y yo me decía: 'Madre mía, puedo caer en el olvido. Y yo quiero trabajar de esto, llevo toda la vida apostando por esto'”, comentó. No obstante, la cantante comenzó a trabajar a distancia en otra nueva canción, A un paso de la luna, que se hizo “número uno durante ocho semanas consecutivas”.

Ana Mena pidió que se eliminara un fragmento de su aventura

Otro momento destacado tuvo lugar cuando la cantante italiana junto a Jesús Calleja subió una empinada montaña. Para ello, fue necesario que el conductor del programa le enseñase a cómo subirla para no perder el equilibrio. “Ni caso, ¡repite!”, le dijo el montañista al ver que la artista no lo estaba haciendo bien.

“No voy a repetir, tira para delante”, le contestó Ana Mena entre risas impaciente por subir la montaña. Tras ello, la cantante lo volvió a intentar, pero lo hizo mal, y fue Jesús Calleja quien se detuvo para enseñarle mejor cómo dar los pasos. “No quiero que pongáis esto”, dijo Ana Mena muerta de vergüenza.

“¡Hombre! Naciste aprendida. No pongáis esto, porque ella nació aprendida y lo sabe todo y no quiere que la vean”, comentó el montañista. “Caca, culo, mierda...”, comenzó la cantante jocosamente a recitar palabras malsonantes para obligar al equipo del programa a realizar un corte. Sin embargo, el fragmento acabó siendo emitido con un pitido.

“¡Cómo es de maligna! Eso no se le ocurre ni a Belcebú. Tú no puedes pretender ser una mujer perfecta”, dijo Calleja, que decidió proseguir la aventura junto a la artista.

“Así todo el viaje con ella. Es perfeccionista. No me extraña que haga las cosas tan bien”, fueron las palabras que le dedicó el aventurero a la invitada.