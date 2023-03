Ana Mena hace historia en 'La Resistencia' con su respuesta a la pregunta de Broncano sobre sexo

La Resistencia contó este jueves con la visita de Ana Mena, que acudió al programa de Movistar Plus+ presentado por David Broncano para promocionar su nuevo disco, Bellodrama, disponible desde este viernes en las plataformas digitales.

La artista malagueña respondió a las dos míticas preguntas del programa: ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? y ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes? Sin embargo, la última de sus respuestas dejó anonadado al presentador, que afirmó que era “la primera vez en 6 temporadas” que recibía un dato así.

Respecto al dinero que poseía en la cuenta bancaria, Ana Mena dio una respuesta ofreciendo un intervalo: “Más de un melón, y menos de 200 melones”. “¿Más de un millón y menos de 200 millones?”, preguntó sorprendido el presentador. La artista respondió afirmativamente entre risas. “Joder, muy buen dato, eh”, apuntó Broncano.

“¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?”

Tras ello, llegó el momento de responder la segunda de las cuestiones: relaciones sexuales en el último mes. “Ahí estoy jodida tío”, comentó la cantante. “¿Algún melón?”, preguntó el humorista, recibiendo la negativa de la malagueña. “Cero”, respondió, y le preguntó al presentador lo siguiente: “¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?”.

Broncano dijo que creía “que no”, recibiendo un “aquí he llegado yo” por parte de Ana Mena, que aportó sus razones. “Es que he estado muy ocupada con eso”, dijo refiriéndose a su álbum. “Los ratos que he tenido de dormir, créeme que los he aprovechado”.

“La primera vez, quizás, en seis temporadas que alguien dice: 'vengo con el depósito vacío'”, comentó Broncano, que añadió: “María Teresa Campos vino y dijo: 'un par de ellos o tres'. Por su lado, Ana Mena se reafirmó en su respuesta. Tras ello, la cuenta del formato ha publicado el fragmento de su entrevista, y lo aprovechó para seguir haciendo un poco de humor: ”Hasta María Teresa Campos dijo que no tenía el marcador a cero. Tenía que pasar y no pasa nada“.