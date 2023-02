Ana Obregón desmiente la “bomba” que 'Sálvame' explotó sobre su supuesto romance con Maradona

Sálvame contraatacó el pasado lunes el estreno de Pecado original en la tarde con una “exclusiva bomba”: la supuesta relación que Diego Armando Maradona habría mantenido con Ana Obregón hace 40 años. Una información que el programa de Telecinco estuvo 'cebando' durante toda la emisión para aumentar la expectación, y que la protagonista ha desmentido.

“Yo jamás he tenido un romance con Maradona”, ha declarado Obregón a la revista Hola, en respuesta a la noticia desvelada por el magacín que ese día presentaban Terelu Campos y Adela González.

La aludida ha explicado que sí conoció al astro argentino y que él tenía cierto interés en ella, que en las fechas que se manejan (1982-1984) ya había debutado en el mundo del cine y de la televisión, pero que en ningún momento mantuvieron una relación sentimental.

“Es verdad que me mandaba flores cuando jugaba en España, no sé en qué equipo. Me las mandaba a casa de mis padres porque yo vivía con ellos. Luego nos vimos en Los Ángeles. Era un genio y le tenía cariño, pero de romance nada. Por mi parte solo sentía amistad”, ha detallado, negando en rotundo la información que aportó Sálvame.

El programa de Telecinco apuntó que la actriz y el futbolista se conocieron al comienzo de los 80 en Barcelona, tras el fichaje de Maradona por el equipo blaugrana. Aseguraron que mantuvieron una relación “en secreto”, y la información fue refrendada por un amigo del argentino y por Pipi Estrada.