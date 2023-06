Ana Obregón lanza una pulla a Lequio en pleno directo en Telecinco: “Llevo un mes que no me escribes”

La actualidad 'rosa' se ha visto copada este miércoles 7 de junio por la reaparición pública de Ana Obregón, que ha ofrecido una rueda de prensa para presentar El chico de las musarañas, libro de su hijo Aless que ella misma ha terminado y publicado recientemente. Un acto que ha emitido en directo El programa de Ana Rosa, desde donde Alessandro Lequio ha respondido a las declaraciones más destacadas.

Alessandro Lequio zanja las preguntas sobre Ana Obregón y su nieta Ana Sandra: "Un respeto al yayo"

Antes de arrancar la comparecencia de la presentadora, el colaborador de Telecinco ha querido dejar claro lo siguiente: “Yo no he leído el libro, porque a mí nadie me tiene que contar la historia de mi hijo. Pero es un libro que no tiene nada que ver con las pocas páginas que mi hijo dejó escritas. No confundas las cosas. Es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo”.

Igual de rotundo, y elevando el tono, Lequio se ha mostrado indignado con aquellos que describen la historia de El chico de las musarañas como “preciosa” o “maravillosa”. “Ya he dicho muchas veces que cada uno lleva las cosas como puede y como quiere, pero a mí lo que me parece tremendo son todas esas personas que dicen que es una historia maravillosa. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso. Es una historia de terror, y del peor de los terrores”, ha dicho enfadado.

Obregón, a Lequio: “Tu nieta te está esperando en casa”

Ya con la señal en directo, Adriana Dorronsoro, reportera de El programa de Ana Rosa, se ha dirigido a Obregón para trasladarle sus preguntas, avisando de que Alessandro se encontraba en plató “por si quieres mandarle algún mensaje”. “Ahora le mando, porque ya le vale”, ha comenzado diciendo Ana.

Preguntada sobre si su ex ha leído el libro, Ana Obregón ha respondido: “No lo sé. Alessandro, llevo un mes que no me escribes ni nada y no sé lo que te pasa. Pero bueno, decirte que tu nieta te está esperando en casa porque es tu familia y porque está deseando conocer a su abuelo”, ha dicho, mirando a cámara.

Esas palabras han tenido réplica directa de Lequio, que ha negado en plató que no responda a los mensajes de Obregón. “Eso no es cierto”, ha dicho. “Dice que tu nieta te está esperando...”, le ha recordado Ana Rosa Quintana.

“Que mi nieta me está esperando, pues... A mí me hace mucha gracia esto. Ana [Rosa], sabes que en la intimidad te cuento todo, pero otra cosa es que yo quiera compartirlo con España. Todo lo que hago o dejo de hacer con esta criatura es cosa mía y de mis amigos. Con mis amigos lo voy a compartir, pero con España no tengo por qué hacerlo”, ha zanjado el colaborador.

También en respuesta a El programa de Ana Rosa, Obregón ha confirmado que no planea tener más nietos por vientre de alquiler: “No, no, no. Yo creo que ya con esto... Anita va a recibir todo el amor, mío por lo menos; el de sus tíos, que tiene doce y están como locos, vienen cada segundo a verla; el de sus primos... Va a tener una familia inmensa, así que cuando yo no esté va a estar más protegida que la hija de Robert De Niro”.

Además, sobre el proceso de escritura del libro que comenzó su hijo Aless, Ana ha contado que “no sabía qué hacer, porque sabía que su deseo era publicarlo pero no sabía cuánto había escrito y no tenía fuerzas. Dos años después tuve fuerzas para leer lo que escribió (...) Eran solo 30 o 40 páginas y no sabía si se podía publicar eso sólo”, ha contado.

Las fuerzas para continuar y publicar El chico de las musarañas le llegaron el día de su primera reunión con la editorial, según ha recordado ella misma: “El día que tuvimos la primera reunión para formalizar y decidir que iba a escribir el libro, llegué a la comida y dejé mi teléfono encima de la mesa. No estaba muy convencida de hacerlo porque no sabía si tenía fuerzas. De repente empezó a sonar el móvil, miré y la llamada era de Aless. Entonces dije que eso era una señal, me dio fuerzas para hacerlo”.