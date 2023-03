Ana Obregón reacciona en su Instagram: “Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir”

Ana Obregón ha dado sus primeras palabras tras conocerse la noticia de que ha sido madre a los 68 años a través de un vientre de alquiler. La actriz y presentadora ha lanzado una publicación en sus redes sociales, compartiendo la portada de la revista que ha dado la exclusiva.

“¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir”, escribe Obregón en un post de Instagram en el que le da la “bienvenida al mundo” a la niña. “Muero de amor”, añade a través de un hashtag.

La noticia ha sido avanzada por la revista ¡Hola!, que ha llevado a su portada las imágenes de Ana Obregón saliendo de la clínica con la bebé en sus brazos. Las fotografías, así como la propia información, han causado una gran conmoción en la sociedad y en los medios, acaparando rápidamente cientos de comentarios en las redes sociales y de titulares en los medios. Alguno de ellos viral, como el lanzado por Telemadrid a través de Twitter con un error que tardaron una hora en subsanar.

El asunto ha dado el salto muy pronto a la política, con la reacción del Gobierno, que a través de Irene Montero, ministra de Igualdad, ha recordado que “la gestación subrogada es una práctica que no es legal en España”. La política ha hecho hincapié también en que “la nueva Ley de Derechos sexuales y reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres”. Todo ello, mientras el PP ha confirmado que se abre a legalizar la gestación subrogada sin “interés mercantil”.

Alessandro Lequio opta por el silencio

Este miércoles, todas las miradas se han situado sobre la figura de Alessandro Lequio, protagonista involuntario de la actualidad rosa tras conocerse que Ana Obregón, su expareja y madre de su fallecido hijo, ha sido madre por gestación subrogada a sus 68 años.

Y aunque todos esperaban que se pronunciase sobre la noticia durante su participación en El programa de AR, el italiano ha preferido guardar silencio con el respeto de sus compañeros de Telecinco.

“Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada ni ahora ni nunca”, ha comenzado diciendo cuando Ana Rosa y Joaquín Prat han aludido a él en la sección del Club social, que como era de esperar ha estado monopolizada por la noticia.

“De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones. Yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido, y sería absurdo”, ha agregado Lequio, que ha querido zanjar de antemano cualquier debate alrededor de su figura u opinión. “Sé que me vais a respetar. Os quiero mucho, pero así me voy a quedar”, ha apuntado.

Durante el programa, Ana Rosa Quintana salió en defensa de Ana Obregón, asegurando que se sentía “incapaz de juzgarla” por la decisión que ha tomado. En cambio, Joaquín Prat, mucho más duro con la actriz, valoró su maniobra como “un acto de egoísmo” lo que ha hecho.