Ana Rosa 'cambia' a Ana Terradillos por los nuevos concursos de Telecinco: “Te pondré los cuernos, que está de moda”

Ana Rosa Quintana recibió este lunes la visita de Ion Aramendi y Christian Gálvez. Los presentadores acudieron al plató del magacín matinal de Telecinco para promocionar el estreno de sus nuevos concursos: Reacción en cadena y 25 palabras, respectivamente.

El mensaje de Ana Rosa a María Escario tras anunciar que tiene cáncer: "Me pongo a tu disposición"

Más

“Os deseo mucho éxito, que disfrutéis con lo que hagáis y que al día siguiente tengamos alegrías, que nos hacen falta”, aseguró la conductora de El programa de Ana Rosa en referencia a la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco.

La cómica pulla de Ana Rosa a Ana Terradillos

Al terminar su entrevista con sus compañeros, Quintana conectó en directo con Ana Terradillos para conocer los temas que se tratarán esta tarde en Cuatro al día. Fue entonces cuando Ana Rosa les hizo saber a todos que hoy no se iba a peder los nuevos concursos de Telecinco.

“A ver cómo te repartes tú para ver todo... No lo iba a decir pero no he podido aguantarme”, afirmó Terradillos en una divertida pulla a su compañera. “Yo estaré zapeando, qué quieres que te diga. Hoy te pondré un poco los cuernos, que está de moda”, bromeó Quintana. “Bueno, hoy te lo perdono, pero luego ya tú eliges”, le contestó la periodista, que avanzó que este lunes seguirán en directo la llegada de Messi a Argentina tras su histórica victoria en el Mundial de fútbol.