Ana Rosa compra TV3 y Jorge Javier ficha por ERC en las nuevas parodias de 'Polònia'

TV3 emitió este jueves su primer Polònia desde que se diera a conocer la cancelación de Sálvame. Y claro, el programa satírico aprovechó la noticia para jugar con ella a lo largo de la emisión, en la que tanto Jorge Javier Vázquez como Ana Rosa Quintana, su relevo en las tardes de Telecinco a partir de la próxima temporada, fueron protagonistas.

Ana Rosa Quintana, sobre Jorge Javier Vázquez: "Es un tipo estupendo, con el que ideológicamente no comparto nada"

En el caso del presentador, en un sketch en el que 'fichaba' por Esquerra Republicana. Oriol Junqueras, preocupado por los resultados del partido en las próximas elecciones municipales, decide fichar a Jorge Javier como candidato a la alcaldía de Badalona. El presentador, interpretado en esta versión paródica por Jordi Soriano, llega dispuesto a dar “un buen menos a la campaña y al partido”.

Para ello, monta su propio Sálvame -rebautizado para la ocasión como Vótame- con Junqueras, Gabriel Rufián y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, aunque ninguno de los tres demuestra tener la gracia, el desparpajo y la osadía de los tertulianos del magacín. “Madre mía, qué soso. Más soso que un plato de coles”, le dice, en un momento dado, Jorge Javier a Junqueras. Además, abronca a Rufián por soltar una exclusiva sin cebarla previamente: “No puedes soltarlo así, que tenemos que llenar cinco horas”. “Sálvame es como el procès, inflamos mucho la bola, después no pasa nada y de repente has perdido toda la tarde”, concluye Vilalta, que más tarde reconoce a Jorge Javier que no sabe bailar el 'Chuminero'.

El siguiente sketch comienza con Ana Rosa viendo detrás de las cámaras el rodaje del anterior. “¡Cortad! ¡No es tema!”, grita la presentadora, megáfono en mano. “Salen personajes que no pintan nada”, argumenta antes de que la directora del sketch justifique que ERC “no está pasando buenos momentos”. “Me refiero a Jorge Javier. Jorge Javier ya forma parte del pasado televisivo, como los concursos en los que regalaban secadoras o la ética periodística”, responde AR, interpretada por , interpretada por Agnès Busquets.

A continuación, la Ana Rosa de Polònia explica que a partir de ahora va “a ocupar todo el horario televisivo”, incluido el de TV3. “Bona nit, Ana Rosa Quintana también ha comprado TV3 y pasará a presentar todos los programas de la cadena.”, dice la presentadora, en tercera persona, ejerciendo de presentadora del informativo de la cadena catalana. “Su primera decisión ha sido echar a los rojos catalufos como Toni Soler y el Tomàtic”, comenta, acto seguido, en alusión al creador de Polònia y al mítico personaje Súper3, el canal infantil de TV3.

Así pues, vemos a Ana Rosa presentando por programas de tanto éxito en Catalunya como Joc de Cartes o el célebre Crims. “Soy Ana Rosa y esta noche les hablaré de un crimen terrible: ser catalán”, dice en esta parodia del formato de Carles Porta. Al final, AR se convierte en la directora de Polònia vistiendo exactamente igual que su predecesora en el cargo: “Poner otro sketch antes de que me cargue el Polònia”.