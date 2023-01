Ana Rosa, Prat, Arús, Griso, Calderó... la TV opina de la canción de Shakira a Piqué

Los magacines matinales televisivos no han podido hacer oídos sordos a la comentadísima colaboración entre Shakira y Bizarrap, por sus más que evidentes alusiones a la separación de la artista a su separación de Gerard Piqué. La BZRP Music Sessions #53, sesión número 53 del productor argentino que cuenta con letra escrita por la colombiana, se compone de versos afilados contra el deportista, alguien que se las da “de campeón” pero que dio “su peor versión”.

'El Intermedio' descubrió un robot que canta como Shakira con un "defecto": es "previo a Piqué"

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, proclama en un tema repleto de referencias, tanto al exfutbolista y empresario, como a su actual pareja, Clara Chía. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo y un Rólex por un Casio”. La artista incluso alude a su deuda con la Agencia Tributaria española en sus versos (en noviembre la Fiscalía pidió ocho años de cárcel por defraudar 14,5 millones por euros por tributar en paraísos fiscales en lugar de en España): “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Ana Rosa lo define como “una bomba nuclear”

Toda esta materia prima, que salió a medianoche, ha servido de desayuno y almuerzo para los formatos de mañana en TVE, Antena 3, Telecinco y laSexta.

“Hoy no se canta otra cosa en nuestra redacción, ya tienen 22 millones de reproducciones”, advertía Ana Rosa Quintana al sacar el tema a colación. La presentadora definía este como “una verdadera bomba nuclear” donde “no hay frase que no sea un ataque directo a Gerard Piqué”. “No se deja absolutamente nada. Hay que tener mucho cuidado con Shakira”, decía entre risas, definiendo a Bizarrap como “un Midas de la música”.

“Después de esto”, añadía Quintana sobre Piqué, “mejor que se calle un poquito”. Tampoco ha tenido reparo en reprobar a Joaquín Prat, que vio con malos ojos las menciones a Chía de Shakira: “¿Esto es feminismo?”. “¿Pero qué tiene que ver el feminismo con la rabia y con el estar herido?”.

Arús: “Shakira tiene que estar muy por encima de estas cosas”

En laSexta, Aruser@s ha dedicado varios minutos a analizar y comentar la letra de la sesión durante su sección de Zascas (que como era previsible, ha ganado Shakira de calle).

“La anterior canción, Monotonía, se podía interpretar de muchas formas. Siempre queda a la imaginación de las gentes asociar letras con pasajes de la vida personal del cantante... Pero aquí, la 'suegra vecina', 'la deuda de Hacienda', el 'sal-pique', el 'clara-mente'... no hay que hacer nada más”, comentaba Alfonso Arús. Aunque entretenido por el impacto que ha tenido y por las “perlas” que deja, para el conductor y productor del morning show, la estrella del pop “se equivoca” al lanzar sus ataques de forma tan “explícita” en su composición.

“Creo que Shakira tiene que estar muy por encima de estas cosas”, considera. Para sus colaboradoras, como Tatiana Arús, en cambio, la relevancia de la canción era más que justificada, pues la mencionada Monotonía era “muy light” al aludir al divorcio con el deportista. Eso sí, reconocía que, aunque le sabía “un poquito mal” por las repercusiones para los dos hijos en común, el “morbo” era difícil de resistir.

En cambio, María Moya cuestionaba el lanzamiento: “No lo necesita, es Shakira”. En esa línea, Arús reforzaba su línea: “Cuando dices que te enamoras e incluyes el nombre no estás haciendo daño a nadie de una manera colateral. Pero imagínate que se marca un Tamara, que no lo creo, y las aguas se calman y dentro de unos años tengan una relación cordial. Esto queda para siempre: el caso, el twingo y el clara-mente”.

'Espejo Público' analiza los mensajes de la canción

Si en Aruser@s y El programa de AR comentaban el calado de los mensajes lanzados por Shakira, en Espejo Público, en cambio, querían ir más allá, y plantear lo que la letra escondía de forma concreta. Lo hacían después de escuchar el tema y dejar a sus tertulianos aportar su opinión.

“Sobre la canción, me parece estupendo que haga lo que le dé la gana”, comentaba por su lado el colaborador Nacho Gay, que apuntaba no obstante que “se va a hablar más [de ella] en los medios de corazón que en los culturales”. Rubén Amón, en cambio, aplaudía a Shakira tirando de historia musical: “Para eso sirve el arte: usas el recurso artístico para exorcizar lo que quieras”, decía, y consideraba innecesario interpretar una letra “desde un punto de vista notarial”.

“Pues vamos a hacerlo”, avisaba Susanna Griso, que dejaba paso a Diego Revuelta, quien desgranaba las conexiones del tema a nivel casi numerológico: por ejemplo, la frase “Yo valgo por 2 de 22”, que pronuncia en el minuto 2:22 de reproducción, y que aludiría a Chía de 22 años.

Ángel Carmona, el enfoque musical en 'Hablando claro'

En TVE, por otro lado, se ha optado por un enfoque puramente musical de la noticia del día. Hablando claro ha contado con el locutor Ángel Carmona, presentador de Hoy empieza todo, para abordar la canción y sus ramificaciones: “El rencor y la autoestima tiene mucho que ver con este tipo de géneros. El rollo urbano siempre tiene que tener el ego por delante”, explicaba el periodista, que bromeaba con que a esta colaboración con Bizarrap “solo le faltaba las palmas del himno del Barça para saber que es para Piqué”.

Carmona recordaba que la unión de Bizarrap también ha funcionado con otros músicos, recordando el caso de Residente. Este aprovechó su colaboración para arremeter contra J Balvin en su momento con “bilis y rencor a paladas”.

El aplauso, con reproche, de Alba Carrillo

Ya entrada la sobremesa, Ya es mediodía también ha abordado en su escaleta el descrito como “el mayor ajuste de cuentas musical de la historia. Para ello, Prat contaba con una Alba Carrillo con opiniones muy claras al respecto. ”Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, cada una con lo que sepa: si cantas, cantas y si hablas, hablas“, decía, reafirmándose en lo referente al affaire que protagonizó con Jorge Pérez a finales de año.

A la colaboradora, que regresó a la disciplina del formato hace escasos dos días, la canción le ha gustado y mucho, aunque sí reprueba parte del contenido. En concreto, el referido a la actual pareja de Piqué: “No puedes hacer eso, el infiel fue él… Está muy bien que tú seas un Ferrari y todos estamos de acuerdo, pero la otra no es un Twingo”.

En todo caso, ha bromeado: “Lo va a petar pero bien, lo vamos a bailar mucho... En las fiestas de empresa”.

Los concursantes de 'El Comodín' también “facturan”

Con la conversación en las redes sociales monopolizada por la canción de marras, inevitablemente también los programas grabados, como El Comodín de La 1, se han plegado al ritmo y versos de Shakira.

“Los concursantes de hoy ya no lloran, los concursantes facturan”. Así promocionaban la entrega de este jueves desde el perfil de Twitter de la primera cadena.