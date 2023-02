Ana Rosa se queja por tratar una noticia en su programa: “Se ha empeñado el director, yo no quería”

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat han manifestado este martes su desacuerdo con la dirección de El programa de AR. El motivo no ha sido otro que una pieza dentro del Club Social, que centra la última hora de emisión, dedicada a Felipe Juan Froilán de Marichalar, nieto de Juan Carlos I.

El magacín de Telecinco abordaba la noticia sobre el desalojo de un after en el distrito de Tetuán, donde se congregaban 229 personas frente al aforo permitido de 99, entre las que estaba el primogénito de la infanta Elena. Nada más verse la pieza informativa, los dos presentadores se mostraron a disgusto. De hecho, antes de abrir el turno de intervenciones Prat suspiró de forma lo suficientemente sonora y llamativa como para que Antonio Rossi lo señalara.

“¿La culpa de que se exceda el aforo es de Froilán?”

Mientras los colaboradores criticaban al joven noble y defendían que fuera noticia su implicación en este hecho, Quintana consideraba “injusto” que se enfocara la información por la presencia de aquel en el local. “Hay mucha gente que sale y no sale en los atestados”.

Prat tomaba la palabra y apoyaba a la presentadora: “A ver, ¿la culpa de que se exceda el aforo es de Froilán? ¿La culpa de que haya una menor en el interior es de Froilán? ¿Que haya drogas en el local es culpa de Froilán?”, preguntaba, y afirmaba, en defensa del aristócrata, que “puede haber drogas en un after, en un despacho de abogados o en este plató”. “No, en este plató no”, respondió inmediatamente Ana Rosa, para quitar hierro al comentario.

“Se ha empeñado el director. Yo no quería”

En todo caso, la tertulia siguió incidiendo en el estilo de vida del joven, con los colaboradores mostrándose particularmente duros, como Paloma García Pelayo o el mencionado Rossi. Frente a ellos, Quintana relativizaba, hasta manifestar su disconformidad justo en el momento de dar por cerrado ese segmento.

Así, cuando la mencionada colaboradora señalaba la gravedad de las irregularidades en el local en el que estaba Froilán, la presentadora tomaba la palabra: “Paloma, de esos [locales] hay en Madrid cien... Y no le dedicamos tiempo en televisión. Se lo dedicamos porque está Froilán”.

A continuación, reiteró que le parecía “injusto” señalar al nieto del rey emérito. “Y diréis: 'Bueno, ¿y entonces por qué lo ponéis? Pues porque se ha empeñado el director. Yo no quería”.

Tras el comentario, y antes de pasar al siguiente punto de la escaleta, la presentadora ha matizado: “Es broma”, justificando que es igualmente una noticia de interés general.