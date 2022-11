Ana Rosa Quintana pide “no asustar” sobre la salud de Sara Carbonero: “Está todo muy controlado”

Ana Rosa Quintana se ha referido este jueves al estado de salud de Sara Carbonero, que el 21 de noviembre fue operada y se sometió a una sesión de quimioterapia como parte del tratamiento que recibe desde que hace tres años le diagnosticaron un tumor maligno.

Estas últimas informaciones han generado cierta preocupación, sin embargo, la presentadora de Telecinco, que en octubre se reincorporó a la televisión tras 11 meses de tratamiento contra el cáncer de mama, ha mandado un mensaje de tranquilidad porque, según ha dicho, esto es parte del proceso de recuperación.

“Cuando uno tiene una enfermedad, yo la tengo todavía, se va a revisión y a veces hay pequeñas cosas que solucionar y pequeñas intervenciones”, ha comentado en El programa de AR, donde se han hecho eco de la noticia.

“Dejemos que tranquilamente se recupere, que se va a recuperar porque gracias a Dios está todo muy controlado”, ha insistido la periodista, consciente de que este tipo de situaciones ocurren “porque hay un proceso y está súper revisada”.

“No ha sido nada extraño, sino que los médicos habrán entendido que hay que intervenir. Y hay intervenciones menores, así que no asustemos a la gente que esto nos puede pasar a cualquiera”, ha concluido.

“Isabel Jiménez me ha transmitido tranquilidad”

La noticia también se ha comentado en la tertulia de Sálvame, donde Lydia Lozano ha asegurado que había hablado con la periodista Isabel Jiménez, amiga íntima de Carbonero.

“Me he encontrado con ella en la sala de maquillaje y le he preguntado qué tal iba todo. Al ver su cara, me ha dado tranquilidad. Me ha dicho que todo estaba bien. Con esa sonrisa me ha transmitido tranquilidad”, ha explicado la tertuliana del magacín de Telecinco.