Ana Rosa Quintana defiende a Ana Obregón en un debate encendido frente a Joaquín Prat y sus colaboradores

Ana Rosa Quintana ha arrancado El programa de AR de este miércoles 29 de marzo recogiendo el titular del día: la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a sus 68 años. Una noticia que acapara todas las portadas esta mañana tras lo publicado por Hola y que la presentadora de Telecinco ha defendido ante las voces críticas de Joaquín Prat y sus tertulianos.

Polémica por un tuit de Telemadrid sobre Ana Obregón: "Ha dado a luz tras un embarazo en la más absoluta discreción"

Más

“Es la noticia del día por sorprendente, por desconocido y por polémico”, ha comenzado diciendo la conductora del magacín al abrir la mesa de actualidad a primera hora de la mañana. “Hombre, todos entendemos... Ana ha sufrido lo peor que puede sufrir una madre, y Lequio también, que es perder a un hijo y ha optado por una nueva maternidad”, ha proseguido.

“Por comprarse un niño”, ha intervenido el periodista Fernando Garea. “Yo a esto lo llamo comprarse un niño, además de la circunstancia de que tiene 68 años. Pero me da lo mismo, aunque tuviera 20, hay una mujer que es quien ha tenido verdaderamente a ese niño y sin embargo Ana Obregón lo ha comprado. Me parece que es un ejemplo terrible, algo que escapa que escapa de cualquier circunstancia moral. Lo que hay que hacer es no romantizarlo como se presenta a veces, sino decir lo que es”, ha agregado el colaborador.

Ana Rosa ha respondido a su tertuliano apuntando que “estás planteando un debate sobre la maternidad subrogada y en España tenemos multitud de ejemplos”. Un planteamiento ante el que ha saltado con rotundidad Joaquín Prat: “Sí, pero aquí se ha zanjado. Aquí no es posible ni la gestación subrogada, ni el vientre de alquiler. Lo llames como lo llames”. “Bueno, y todos los niños de amigos nuestros que son fruto de la maternidad subrogada, ¿qué hacemos con esos niños?”, ha preguntado la presentadora.

Garea ha recordado que el vientre de alquiler “no es un método de fecundación” mientras Quintana se ha mantenido como única defensora de Ana Obregón en el debate: “Supongo que lo habrá pensado, que lo tendrá decidido. Ella tiene familia”, ha dicho sobre qué pasará con la niña dentro de unos años. Además, ha puesto sobre la mesa que “hay muchísimos padres heterosexuales y homosexuales que acuden a la gestación subrogada y que todos los conocemos. Es un modelo de familia...”.

Joaquín Prat: “Me parece un acto de egoísmo”

En las antípodas de su compañera, Joaquín Prat ha sido, junto a Fernando Garea, el que se ha manifestado de manera más contundente sobre la decisión de Obregón. “Nadie puede entender el dolor de Ana Obregón si no ha pasado por una circunstancia así. Nadie puede ponerse en sus carnes y sentir lo que es la pérdida de un hijo con apenas 27 años. Debe ser terrible, y muy difícil de gestionar. Pero dicho esto, si tienes esa pérdida hay muchas formas de estar cerca de la infancia”, ha argumentado.

En ese sentido, ha explicado que “tú puedes estar en la lista de familias de acogida para niños que vienen de familias vulnerables o desestructuradas, puedes estar como voluntario o colaborando con asociaciones que se dedican a la infancia, pero a mí me parece un acto de egoísmo que vayas a Miami y te compres un niño, que recurras a la gestación subrogada”.

En otro momento del debate, Ana Rosa ha puntualizado que el bebé “es una niña” y ha dicho: “Lo que no hay dudas es que es una niña querida y deseada”. “Ana Obregón no ha sido madre, va a ejercer de madre de una niña en cuyo futuro me da la sensación que no ha pensado del todo. Ha pensado más en ella misma que en el interés del menor”, ha insistido Prat.

Los colaboradores y presentadores de El programa de AR también han debatido sobre la fórmula jurídica con la que Ana Obregón podrá regularizar a su hija cuando aterrice en España. “A lo mejor la fórmula es la adopción...”, ha deslizado Ana Rosa.

“Bueno, ¿y ahora qué hacemos? La niña ya ha nacido”, se ha preguntado Quintana, que ha admitido que “es un debate moral muy complicado”. “Esta niña tiene que venir a España con su madre y para registrarla tendrá que tener una fórmula legal. Supongo que Ana, que tonta no es, lo habrá pensado y gestionado”, ha agregado. En ese debate, Garea ha defendido que habría que “poner dificultades a que se pueda registrar a esa niña. Habría que imponer sanciones al que hace esto. Legalizar la inmoralidad no se debería hacer”.

Joaquín Prat ha condenado de nuevo el método elegido por Obregón para volver a ser madre: “La gestación subrogada establece un corte: o tienes capacidad económica, o no la tienes”, ha dicho, mientras Ana Rosa ha apuntado que “hay gente que de una forma totalmente solidaria se presta a engendrar el niño de una persona que no puede tener hijos. También existen”.

“El altruismo en este caso son 150.000 euros”, ha contestado Prat, y la presentadora ha zanjado: “Yo me siento incapaz de juzgar, y sobre todo a Ana Obregón con lo que ha pasado”.

Ana Rosa: “Quizás el gran debate es la edad de Ana”

Antes de pasar a otro tema, el copresentador de El programa de AR ha hablado de las imágenes de Obregón en silla de ruedas que aparecen en el interior del reportaje que publica la revista Hola, y Garea ha explicado que se trata de un protocolo americano: “En todos los hospitales de Estados Unidos hay un protocolo y cuando se sale es obligatorio llevar la silla de ruedas. Ella obviamente iba de visita, pero el bebé no”.

Finalmente, y como último apunte, Ana Rosa ha cambiado el foco del debate: “Independientemente del debate de la maternidad subrogada, hay otro debate que es la edad de Ana, que es muy parecida a la mía. Me acuerdo cuando me quedé embarazada que me dijeron que era horroroso, que no iba a llegar nunca, y mis hijos tienen casi 19 años. Quizás el gran debate es la edad de Ana”.

Después de tratar otros temas de actualidad política, el programa ha retomado el asunto con opiniones contrarias de nuevo del resto de colaboradores, y con Ana Rosa Quintana insistiendo en los mismos argumentos.