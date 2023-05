Ana Rosa Quintana, sobre Jorge Javier Vázquez: “Es un tipo estupendo, con el que ideológicamente no comparto nada”

El pasado viernes saltó la noticia bomba de que Mediaset cancelará Sálvame (y el Deluxe) en junio, y pasará a las tardes de Telecinco a Ana Rosa Quintana con un nuevo magacín desde septiembre, como este lunes confirmó el grupo y luego la productora, La Fábrica de la Tele. Además, y a nivel personal, la presentadora aclaró que ella también seguirá en las mañanas haciéndose cargo de la mesa política de El programa de AR “por lo menos hasta las elecciones”, como matizó en directo.

Mucho antes de esa revolución, en concreto el 15 de febrero según ha sabido verTele al preguntar a fuentes de la productora Phi Beta Lambda, Ana Rosa Quintana concedió una entrevista al podcast Poco se habla, de Xuso Jones y Ana Brito. Un vídeo que se ha publicado este lunes día 8 de mayo, y que con perspectiva al escuchar las respuestas de la presentadora hablando de su trabajo y su actual relación con Mediaset, da pie a pensar que realmente todavía no sabía nada de esa petición que le iba a hacer la cadena. Recordemos que cuando salió la noticia el viernes, su productora Unicorn Content afirmó no saber nada sobre el cambio, y supuestamente (ya que el diario El Mundo lo tenía preparado de antes) es porque Mediaset le hizo la petición de encargarse de las tardes ese mismo viernes. Es decir, que esta entrevista fue antes de saber nada de ese crucial cambio laboral que vivirá desde septiembre.

En su charla, los presentadores aclararon que había aceptado ser entrevistada porque es amiga desde la niñez (desde los 7 años, en concreto) de la madre de Ana Brito, por lo que les dejó claro que había ido “por ella”. En una conversación muy cercana y amable, Quintana comenzó respondiendo para explicar cómo empezó su carrera, primero muy ligada a la radio, y cómo dio el salto a la tele primero en los informativos de TVE, recalcando que ha trabajado en TVE, en Atresmedia, y en Mediaset. También explicó que uno de los principales motivos por los que se hizo productora fue para poder elegir ella a todos sus equipos, bromeando con que la única que podría imponerle algo es “la cadena... pero no lo hacen”.

En un momento del programa, Ana Rosa Quintana habla de que ella “no va a dejar de trabajar nunca”, pero matiza que para eso tiene una productora que le permite realizar una labor más creativa e incide en que sabe que “el día a día, habrá un momento que habrá que dejarlo. Ya he bajado un poco el ritmo, no voy los viernes. Desgraciadamente por mi enfermedad, que dije que tengo que empezar despacito. Y luego cojo dos meses de vacaciones en verano”. La presentadora celebra tener los viernes libres, y de hecho bromea con que “mañana es juernes” (repetimos que se grabó el miércoles), además de desvelar que ella “tenía por contrato un viernes al mes. Pero nunca en 18 años lo cogí. Porque siempre pasa algo”.

Un rato después, al hablar de María Teresa Campos y alabar que ha estado trabajando toda su vida, reflexiona sobre ella misma diciendo que “al llegar a una edad hay que pensar en prepararse para una retirada”, y explica que ella sí lo ha pensado, y que por eso tiene una productora.

Sobre Jorge Javier Vázquez: “Es verdad que estamos muy lejos”

La última parte de la charla es más de preguntas y respuestas cortas, y en ella Ana Rosa Quintana habla de que “en Mediaset está la cosa estupenda”, explicando que Vasile se fue tras muchos años en los que sólo podía ver a su familia los fines de semana, y que “llega un equipo nuevo muy solvente. Los conozco desde hace tiempo y son estupendos”.

Tipo juego, a la presentadora le hacen elegir con quién presentaría un programa el resto de su vida, y le dan a elegir entre Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez. Quintana deja claro que con ninguno de los dos, porque no querría hacer nada para toda la vida, pero sí que alaba a ambos, y se detiene especialmente en Jorge Javier Vázquez:

“Creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo, y luego empezó con Sabor a ti. Me parece que Jorge es brillante, es un tipo estupendo, con el que ideológicamente no comparto nada. Pero nos queremos. Y cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos”.