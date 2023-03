Ana Rosa Quintana, en la semana del 8M: “No me siento identificada con este feminismo queer”

Desde hace ya varios años, Ana Rosa Quintana suele aprovechar los días previos al 8M para denunciar una supuesta “instrumentalización” o “politización” del movimiento feminista por un sector de la izquierda. Lo hizo en 2018 durante un choque que en directo que tuvo con Irene Montero, y también en 2019 y 2021, ya con la dirigente de Unidas Podemos al frente del ministerio de Igualdad.

Este lunes, Ana Rosa ha vuelto a defender la misma tesis poniendo en valor huelgas feministas como la de 2018, probablemente la más histórica de todas las celebradas en nuestro país. Tanto, que ese día hasta Ana Rosa suspendió a última hora la emisión cuando, en un principio, su intención era sólo seguir parcialmente la convocatoria.

Entonces cambió de opinión para sumarse a una cita que fue histórica, algo que no parece que vaya a hacer este año, a juzgar por sus palabras. “Cuando fuimos todas de la mano, de izquierdas, de extrema izquierda, de derechas, de más de derechas, de centro, este programa no se emitió. El único día en 18 años. Y ahora yo no me siento identificada con este feminismo queer”, ha dicho la presentadora en El programa de Ana Rosa.

Desde entonces, AR no ve los paros del 8M con los mismos ojos. De ahí que ya no salga a la calle. “Cuando se ha instrumentalizado por una parte del partido, yo ya no”, ha dicho la periodista probablemente refiriéndose con “partido” al sector del Gobierno. Concretamente, al de Unidas Podemos, pues creer que desde el ministerio de Igualdad, liderado por la ya mencionada Irene Montero, “nos quieren dividir”.

Ana Rosa lamenta que haya dos manifestaciones, y no una común

De hecho, así lo ha dicho durante la intervención de una de sus tertulianas, Esther Palomera. “La diferencia de aquel año que tú recordabas, Ana, respecto al tiempo actual es que todas las mujeres entendieron que el feminismo era un movimiento transversal, y por eso estábamos todas allí. Ahora, en los últimos tiempos, con Irene Montero y todo su equipo al frente de Igualdad, el feminismo se ha convertido en una especie de catecismo y sectarismo ideológico”, ha comentado la periodista de elDiario.es.

“Esto”, según Palomera, “es lo que ha provocado cierto rechazo en quienes encabezan en este momento, que no han descubierto el feminismo ellas. El feminismo es algo histórico que viene de muy atrás. Pero, sin embargo, ellas consideran que solamente hay una concepción del feminismo, que es la que representan ellas. Esta es la diferencia, con lo cual, la división que hay en el Gobierno respecto a este tema, socialmente es mucho más grande”.

“Imaginaos esas dos manifestaciones, además con el enfrentamiento que hay en este momento. Es vergonzoso”, ha respondido Ana Rosa en alusión a las dos grandes manifestaciones, y no una conjunta, que habrá este año en Madrid: una organizada por la Comisión 8M y otra por el Movimiento Feminista de Madrid, siendo la principal discrepancia entre ambas que la segunda organización es contraria a la Ley Trans.