Ana Rosa, a García Gallardo (Vox): “Ustedes no aprenden, no tienen respeto por la libertad”

Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León por Vox, ha intervenido este lunes 16 en El programa de AR para defender la modificación del protocolo sanitario para las embarazadas, con la implantación de “medidas pro-vida” como la de ofrecer a todas las mujeres, incluso a las que quieren abortar, escuchar el latido fetal. El representante del partido de extrema derecha se han encontrado con la reprobación de Ana Rosa Quintana, no tanto ya por las polémicas medidas, que también, sino por sus ataques a los medios de comunicación.

“No sé si tiene hijos. Yo tengo tres. A mí no me puede decir que el embarazo es un proceso dificilísimo. Es un proceso maravilloso, para empezar”, advertía la presentadora, que defendía que “las mujeres sabemos muy bien lo que queremos”.

“Si hay mujeres que deciden no seguir adelante con el embarazo, posiblemente por muchas causas, a lo mejor lo mejor es darle la opción a esas mujeres para que puedan traer a sus hijos y darles ayudas... Pero la pregunta es concreta: ¿es obligatorio escuchar el latido o no?”, le inquiría a García Gallardo, que asegura que la obligatoriedad estaba en “seguir el protocolo que consiste en ofrecer la posibilidad de información”.

“Ustedes no tienen respeto por la libertad de opinión”

“Qué medida tan estrambótica, a ojos de algunos como ustedes”, decía con retranca el político, que reprendía a Quintana por su comentario sobre la falta de ayudas, pero también por considerar que cuestionar las medidas era ir en contra de las familias.

La aludida respondía con ironía: “Me encanta lo que está diciendo. Resulta que me he pasado dos años siendo insultada porque soy de ultraderecha, y ahora soy de ultraizquierda”. No en vano, hace escasos días Quintana ya mencionó el vídeo de Podemos en que se la asociaba con posiciones políticas ultraconservadoras.

El integrante de Vox la interrumpía brevemente para matizar que él “no había dicho eso”, pero Ana Rosa fue tajante en su respuesta: “Ustedes no aprenden, lo digo de verdad. Ustedes no tienen respeto por la libertad de opinión, ni por la libertad de los medios de comunicación”.

Gallardo separó a Ana Rosa de “los terminales de la izquierda”

Llegados a este punto, el político trató de puntualizar sus palabras. “Niego que no respetemos a los medios de comunicación”. “Vamos, ¡solo faltaba!”, agregó aún enfadada la también productora del matinal, mientras él, destacando la charla amistosa con el operador de cámara del programa, quería señalar el respeto que afirmaba mantener por los periodistas. “Otra cosa es que podamos discrepar, y que si usted me hace preguntas que incluyen una valoración subjetiva, yo le pueda incorporar algún matiz”.

García Gallardo se reafirmó en que las medidas que ha impulsado su partido pretenden solo “dar más información a las mujeres”, algo que la presentadora volvió a cuestionar: “Bueno, pues os usted se explicó mal, o lo entendimos mal el otro día”. “Yo me hago responsable de mis palabras, no de las que algunos otros medios de comunicación puedan hacer”, refiriéndose a “la izquierda y sus terminales mediáticas”. Aunque, eso sí, esta vez matizó: “No digo que usted sea una de ellas, ni mucho menos”.

Ya con un tono más reposado, Quintana respondió. “Nosotros no somos una terminales de nadie. Somos libres y defendemos lo que creemos cada uno en esta mesa”. Con esta declaración se dio por zanjado el punto más tenso de una amplia conexión a este respecto.