Ana Rosa saca pecho tras confirmarse la exclusiva de Leticia Requejo sobre Joana Sanz: “Os lo vais a comer”

El programa de Ana Rosa, y más concretamente Ana Rosa Quintana, ha sacado la cara en directo por una de sus colaboradoras, Leticia Requejo, después de que se confirmase la ruptura de Joana Sanz con Dani Alves.

A finales de enero, la tertuliana del Club Social ya aseguró que la modelo había pedido el divorcio del futbolista. Acusado de presunta agresión sexual a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona, y en prisión provisional, el exjugador del FC Barcelona pasó de negar los hechos a alegar que las relaciones que mantuvo con la joven que lo acusa fueron consentidas. Este detalle adicional fue determinante para que su pareja decidiera romper con él, según apuntó Requejo entonces.

Ahora bien, la exclusiva fue pronto puesta en tela de juicio por unas y otras, al apuntar la modelo que ella no había concedido declaraciones a ningún periodista. Requejo precisó que ella había hablado con fuentes del entorno y se reafirmó en todo lo apuntado, explicando que la famosa había solicitado el divorcio a su marido a través de sus abogados. Así, hasta pasar algo más de mes y medio desde entonces, cuando Sanz ha terminado confirmando, en una publicación en redes sociales, dicha información.

“Vamos a mostrar la carta que ha mandado Joana Sanz, que es la todavía mujer de Dani Alves, que ha finalizado su relación con él”, comenzaba diciendo Quintana, que interpretaba la citada misiva como la comunicación pública de la próxima demanda de divorcio, “algo que ya anunció hace casi un mes nuestra compañera Leticia Requejo”.

A continuación, y antes de dar paso al reportaje, la presentadora dejó la siguiente sentencia: “Compañeros que no habéis dado credibilidad a una compañera y a un periodista: os lo vais a comer”.

La publicación de Sanz en redes sociales

Sanz visitó a su aún esposo el pasado fin de semana en el Centro Penitenciario de Brians II, tal y como captaron las cámaras de fotógrafos y reporteros a los que rehusó dar declaraciones. Días más tarde, publicaba la fotografía de una carta escrita a mano en la que anunciaba su decisión.

“Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta [...] Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”, reza el texto. “Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho a mí misma”.

La causa, mientras tanto, continúa su curso, con la investigación avanzada.