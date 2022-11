Ana Rosa, contra los vídeos de Alba Carrillo y Jorge Pérez que difundió su propia productora

El nuevo culebrón de Telecinco protagonizado por Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue trayendo cola. Ana Rosa Quintana ha sido la última en opinar sobre lo que sucedió el pasado viernes en la fiesta de Navidad de su productora Unicorn Content. La celebración acabó con los tertulianos en actitud muy cariñosa, tonteando y besándose en más de una ocasión, a pesar de que él está casado y acaba de ser padre de su cuarto hijo con su mujer.

El Programa de Ana Rosa sacó el tema a debate este lunes en su 'Club Social' (la sección de corazón del formato), donde no dudaron en volver a emitir todas las imágenes de la modelo y el guardia civil. “La fiesta de Unicorn convertida en La Isla de las tentaciones...”, empezó comentando Joaquín Prat tras ver la pieza.

Ana Rosa recrimina que los grabasen

“A ver... que la noche le confunde a mucha gente, tampoco hay que darle más bombo”, añadió enseguida Ana Rosa, sin poder contener la risa. “Bueno bombo... no sé yo si es la palabra”, siguió diciendo irónica antes de asegurar que estaba en contra de que capturasen a los tertulianos en esa actitud tan comprometedora.

“Tampoco me parece bien que se haya grabado, esto es algo entre amigos y se hacen cosas que no se piensan”, defendió Quintana en unas palabras que llaman bastante la atención. Y es que fueron los propios compañeros de Alba y Jorge los que grabaron las imágenes y las pusieron en manos de Unicorn, la productora de la que Ana Rosa Quintana es dueña.

De hecho, Emma García fue la encargada de destaparlas este sábado en Fiesta (programa de Unicorn Content), que dedicó esa tarde, y la de este domingo, gran parte de su escaleta a hablar sobre lo ocurrido y dar voz a todos los protagonistas. La cosa no quedó ahí y la propia Ana Rosa volvió a emitir las imágenes en su magacín matinal en Telecinco, donde sorprendentemente ha acabado criticando que sus empleados grabasen estos vídeos.

'Ya es mediodía' también explota el culebrón

La cosa no quedó ahí y este lunes Ya es mediodía (también producido por Unicorn Content) se sumó al culebrón de sus tertulianos. El programa presentado por Joaquín Prat sentó a Jorge Pérez en un sofá junto al periodista para que siguiese dando explicaciones sobre cómo se encuentra su matrimonio.

El guardia civil ha explicado que su mujer está muy afectada: “Lo ha visto y para ella es doloroso. Está mal porque... Joder, hemos construido algo juntos maravilloso. Camino de 13 años juntos y es lo que yo he defendido, los matrimonios no son perfectos. No es que tengamos un matrimonio perfecto, pero ahí está el trabajo por mantener ese amor, esa unión, esa familia unida...”, argumentó arrepentido del dolor causado a su esposa “por un desliz”.

Prat preguntó entonces a Pérez si cree que su relación va a seguir: “Hay una herida muy grande que hay que curar y una cicatriz que habrá que cuidar... hay personas que están deseando ver que me ponga las maletas en la calle, no sé qué gozo o satisfacción puede crear eso en otra persona”, lamentó. “Mi matrimonio va a continuar”, dijo con seguridad.

Jorge Pérez niega los besos: “Hubo cruces de labios”

Sobre las imágenes, Jorge Pérez asegura no estar molesto con los compañeros que pudieron grabarle y asume toda la responsabilidad sobre lo ocurrido. Eso sí, el que fuese ganador de Supervivientes 2020 niega que se besase con Alba Carrillo: “Sigo manteniendo que no hay beso, me dan igual las imágenes, las perspectivas pueden confundir... No hay ningún beso, se han producido cruces de labios, pero un morreo es inexistente”, ha declarado.

“¿Qué más me daría decir que hubo beso? Es que no lo hay... Estamos hablando y cada uno ve lo que quiera ver... Haya beso o no haya, la gravedad es la misma, pero no lo hay”, asumió Pérez. “Entre ella hay una relación especial, tensión sexual nunca ha habido por parte de ambos... si etiquetamos esto de tensión sexual, puede parecer una tensión sexual no resuelta y no”, añadió.

Alba Carrillo, dolida con 'Fiesta'

Alba Carrillo se sentó este domingo en el plató de Fiesta para hablar de su relación con Jorge Pérez y la traición que este ha protagonizado hacia su esposa delante de todos sus compañeros de trabajo. La colaboradora reconoció que la situación “se les fue de las manos” y reconoció estarlo “pasando mal por él, por Alicia y por mí”.

Sin embargo, fue el propio programa de Emma García el que la quiso enfrentar a su hemeroteca, recordando cuando Alba Carrillo habló sobre las infidelidades que había soportado por parte de Feliciano López y dijo que “para que un hombre sea infiel tiene que haber señoritas que colaboren”. También recordaron cómo se enfrentó duramente contra Olvido Hormigos tachándola de ser un mal ejemplo de mujer.

La propia colaboradora se enfadó por la forma de reflejarlo: “Me enfado porque he evolucionado como persona y afortunadamente soy otra, es agotador tener que dar explicaciones, soy la primera que ha entonado el mea culpa, ya está bien de blanquear la imagen de unos y lapidar a otros (...) Es innecesario sacar estas cosas, yo quería irme de aquí contenta, no con la sensación de que habéis ido a por mí”.

“Ese informe no ha sido generoso conmigo y sí ha sido muy generoso con él, es muy fácil ir siempre a por Alba Carrillo, hay también incoherencias de Jorge, pero eso no lo habéis sacado (...) Yo también he sufrido unos cuernos públicos y a mí se me tachó de loca, ojalá yo hubiera tenido un marido como Jorge y hubieran salido a darme mi lugar”, se quejó Alba Carrillo.