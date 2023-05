Anabel Pantoja opina sobre la cancelación de 'Sálvame' y se ofrece a un programa de Antena 3

Por más disgustos que se llevara en el plató, Anabel Pantoja no se alegra de la cancelación de Sálvame. Meses después de abandonar el programa que más fama le dio durante siete años, la influencer se ha pronunciado sobre el desenlace que le espera al histórico formato.

“No me alegro de lo que ha pasado, obviamente, porque allí hay gente a la que quiero mucho”, explica a Yotele.

Pese a todos los enfrentamientos que tuvo con algunos de los tertulianos, y a pesar de las polémicas informaciones que se vertieron sobre su padre, ella prefiere ser optimista: “Me quedo con lo bonito que viví. Pasé unos años maravillosos allí y hubo momentos en los que me lo pasé superbien. Hice muchas amistades, pero aquella etapa terminó”, reflexiona.

¿Volverá a la televisión? Hace unas semanas estrenó un pequeño espacio turístico en la TV Canaria, pero Anabel no descarta regresar a la televisión nacional. ¿Quizá en el nuevo programa de Ana Rosa Quintana que, a partir de septiembre, sustituirá a Sálvame? “Eso no lo tengo pensado”, responde la sobrina de Isabel Pantoja.

Con lo que sí ha fantaseado es con participar en Tu cara me suena. Le gusta el talent show de Antena 3 y no duda en ponerse a su servicio: “Me encantaría concursar en Tu cara me suena. Todavía no me han propuesto porque estaba en una etapa de transición, pero me encanta ese programa. Es muy molón”.