Andrea Duro vuelve a negar la leyenda sobre las orgías de 'Física o química': “Nunca pasó nada raro”

Han pasado casi siete años desde que Úrsula Corberó hablase de las supuestas orgías dentro del reparto juvenil de Física o Química. “Follábamos todos con todos y nadie se enfadaba. Había mucha empatía”, dijo la actriz en una entrevista que no tardó en convertirse en comidilla mediática. En su momento, intérpretes como Andrea Duro, Javier Calvo y Angy Fernández negaron que hubiera sido así, y la ahora estrella internacional acabó matizando sus declaraciones y asegurando que habían sido malinterpretadas.

No obstante, la leyenda ha pervivido con los años, y los propios actores han ido saliendo al paso de los comentarios para asegurar que no hubo tales orgías. Andrea Duro aprovechó su visita a Martínez y Hermanos, estrenada este jueves 16 en Movistar Plus+, para volver a recalcarlo.

La excusa para hacerlo era una pregunta grabada en vídeo que había dejado, precisamente, Angy Fernández: “Es hora de que confieses lo que hacíamos en las casas rurales de Física o Química. ¿Qué hacíamos? Cuenta la verdad”.

“Es una pena, porque todo el mundo está caliente con lo de las orgías, y jamás pasó”, contestó la actriz, a la que hemos visto recientemente en cines con Todos lo hacen.

“Nunca pasó nada raro como se contó o se dio a entender”

“La realidad, cuando nos íbamos de casa rural, es que Javi Calvo se disfrazaba de mayordomo, nos contaba una historia y nos hacía juegos”, asegura Duro, que reitera: “Lo único que hacíamos era beber, bailar y pasárnoslo bien. Pero nunca pasó nada raro como se contó o se dio a entender”, defendió, agregando que eran “chavales muy sanos”.

“¿Ni un jugar a la botella?”, inquirió entonces Dani Martínez, a lo que ella concedió leves detalles. “Hombre, sí: un jugar a la botella, un 'te paso el hielito', pero tampoco nada más”. Ante la insistencia del presentador y del público, ella acabó admitiendo que “pasaron cosas que no se pueden contar, pero no lo que se dejó ver”.

De hecho, Duro dio a entender que había una sensación de hermanación entre los integrantes del elenco adolescente, algo que ellos mismos ya han proclamado en anteriores intervenciones televisivas.