Andrea Guasch sorprendió en 'Tu cara me suena' por su amistad con Miley Cyrus: “Me llamaba a las 3 de la mañana”

La gala 3 de Tu cara me suena 10 estuvo marcada por la victoria de Merche y también por una actuación que aunque no logró colarse en el podio de la noche, dio que hablar por una curiosidad que se desconocía y que descolocó a parte del público.

Tras triunfar como Chanel e imitar a Taylor Swift, Andrea Guasch tuvo que ponerse en la piel de Miley Cyrus, una artista a la que admira y con la que tuvo una relación de amistad en el pasado. Así lo desveló Manel Fuentes en la entrevista previa a la actuación en Antena 3, donde la cantante y actriz habló de la época en la que eran “muy amigas” y se llamaban por teléfono.

“Vas a imitar a una amiga tuya, porque tengo entendido que tú has hablado varias veces con Miley Cyrus”, desveló el presentador. “Fue compañera”, dijo ella, que compartió inicios como “chica Disney” con la artista estadounidense.

“Hubo una época que la que éramos muy amigas. Me llamaba a las 3 de la mañana porque no entendíamos el cambio horario. Me contaba que le gustaba una persona...”, contó Andrea Guasch ante la sorpresa de Manel y Alfred. “¿Hablabais de novios?”, preguntó el presentador. “¡No te creo!”, reaccionó su compañero de edición.

Fuentes quiso saber si ha vuelto a hablar con ella para contarle su imitación, pero la concursante desveló que a día de hoy no tiene relación: “Perdimos el contacto, pero hubiera estado bien”, lamentó.

La actuación de Andrea Guasch como Miley Cyrus

Ya sobre el escenario, Andrea Guasch interpretó el tema Nothing breaks like a heart junto a su marido Rosco, que como explicamos en nuestra crónica le acompañó en el papel de Mark Ronson.