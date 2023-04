Andrés de la Cruz desvela lo más “doloroso” de sus años de fama como Boliche en 'Los Serrano'

Continúa la conmemoración del 20 aniversario del estreno de Los Serrano en Telecinco, cadena que el pasado sábado emitía en un descafeinado homenaje a la emblemática serie que fracasó en audiencias. También con gran decepción entre los espectadores al no ver más reencuentro entre los actores de la ficción que el que materializó Fran Perea en el videoclip de la nueva versión de 1+1 son 7.

Ahora, unos días después de la efeméride, otro recordado protagonista de Los Serrano ha concedido una entrevista en la que habla de su experiencia en la exitosa serie de Globomedia que marcó a toda una generación. Se trata de Andrés de la Cruz, actor que daba vida a Boliche, que ha reaparecido mediáticamente a través del podcast Animales Humanos, de Ibai Vegan.

De la Cruz ha recordado con cariño algunas anécdotas de su recordado paso por la ficción. Sin embargo, se puso más serio para abordar la cara más amarga de su salto a la fama. Por ejemplo, recordó el acoso que sufrió cuando su número de teléfono se filtró a través de un foro de internet y habló de cómo afrontó que el éxito se le acabase de un día para otro.

El intérprete también desveló las comparaciones que sufría respecto al resto de integrantes de Santa Justa Klan, grupo musical juvenil surgido de la serie en el que figuraban Víctor Elías, Natalia Sánchez y Adrián Rodríguez. “Lo entendí como parte de un trabajo y me lo pasé como un enano”, empezó diciendo sobre la formación de la banda antes de mencionar la peor parte de aquella aventura.

Andrés de la Cruz y lo más “doloroso” de su paso por 'Los Serrano'

“Te voy a contar una cosa que es dolorosa. Pero me lo hicieron y es muy jodido. Yo nunca me he quejado por nada, ni me he enfadado con nadie, pero ahí me enfadé. Tuvimos una especie de acuerdos y de contratos con la revista Bravo. Este tipo de revistas se dedicaban a hacernos fotos y a mí me recortaban”, aseguró De la Cruz, insistiendo en que “esas cosas duelen”.

“Me cabreé y se lo dije a la de Bravo: 'Yo no soy idiota. No soy tonto. Sé lo que estáis haciendo aquí perfectamente'. Se quedó blanca la muchacha, pero es que me dio igual. Le dije: 'No salgo aquí. Es que ahora no me da la gana de hacer el reportaje”, siguió recordando, señalando que no era la primera vez que ocurría. “Ya te cansas de feos. En la Superpop a mí me recortaron. Natalia siempre hacía que a mí me pusieran en medio. Me ponían en medio para la foto para que no me recortaran. Porque si me ponía en un lateral me recortaban”, rememoró, destacando el apoyo de su compañera.

“Esas cosas te marcan”, declaró, dejando claro que no le molestaba que otros actores tuviesen más popularidad, sino esos gestos feos hacia él que interpretaba como una prueba de gordofobia. El actor explicó que actualmente tiene 36 años y que es profesor de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), donde figura como Coordinador de postproducción.