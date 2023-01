Andy y Lucas se enfadan en 'Fiesta' por el corte de un redactor: “¿A que a Bisbal esto no se lo haces?”

Andy y Lucas visitaron este sábado el plató de Fiesta para repasar sus 20 años de carrera musical. Sin embargo, su entrevista quedó algo deslucida después de que uno de los redactores del programa de Telecinco, Jaime Rodríguez, entrara en plató, se sentara junto a Emma García y cortara la charla para cebar unas imágenes relacionadas con el robo del móvil de Gloria Camila. Algo que no gustó nada al dúo musical, especialmente a Lucas, que se lo hizo saber al periodista.

“¿Para eso has venido a cortar la entrevista? Manda cojones. Tócate los huevos”, respondió Lucas, visiblemente molesto porque este fuese el motivo para interrumpir la entrevista que él y su compañero Andy estaban dando hasta ese momento. “Al iluminado que está en la oficina de arriba y te ha mandado aquí abajo, dos Premios Ondas y 4 Grammys”, ironizó el cantante, que lejos de quedarse aquí, siguió manifestando su malestar: “¿Tú no sabes que este corte ahora mismo nos acaba de desprestigiar a nosotros dos? ¿A que a Bisbal esto no se lo haces?”

Emma García intentó calmar los ánimos diciendo que, en realidad, lo que había hecho Jaime era darles “más tiempo para seguir con la entrevista”. “¡Vamos a cantar dos canciones!”, respondió Lucas, que animó al redactor del magacín a que contara la información sobre Gloria Camila: “Cuéntalo, pisha, que ya estoy intrigado”.

A la vuelta de publicidad, y consciente del revuelo que se había generado en redes, Lucas tomó la palabra para aclarar que todo había sido una broma. “Esto se llama toque de humor. Hu-mor. En la vida hay que tener humor, y ya está. No he querido ser grosero en ningún momento”, aseguró el cantante antes de retomar finalmente la entrevista.