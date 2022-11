Ángel Cappa recordó cuando el Real Madrid le dio un toque por hablar de Felipe González y los GAL

Coincidiendo con la jornada inaugural del Mundial de Qatar, Salvados emitió su entrega titulada “El otro Mundial”. En ella, analizaron las contradicciones que genera un evento que acaparará las miradas de todo el mundo durante el próximo mes y donde la FIFA se juega con los derechos televisivos su mayor negocio, como analiza elDiario.es..

A diferencia de anteriores citas mundialistas, esta vez levanta tanta expectación como polémica, por la designación del país asiático como sede. Y para entender las contradicciones que genera, Gonzo entrevistó al escritor Martín Caparrós, al exentrenador Ángel Cappa, a la jugadora Vero Boquete y al periodista noruego Halvor Ekeland, que detuvieron en Qatar.

Todo ellos opinaron sobre un cuestionado Mundial, que será salvador para las audiencias de TVE como detallamos en un especial de Vertele.

Boquete: “Tienes miedo a las consecuencias”

Gonzo entrevistó en la misma mesa a Boquete y Cappa para preguntarles por el gran altavoz que tienen los futbolistas. A lo que la deportista respondió empatizando con ellos:

“Realmente el ejemplo tiene que ser en tu vida deportiva, no tiene que ser una obligación hablar de otras cosas. Sobre todo porque los fubolistas de máximo nivel son muy jóvenes, ¿a los 22 años de qué vas a hablar? Y tienes miedo a las consecuencias, a nivel federativo, a nivel de los clubes, de redes sociales... y a veces piensas que no te compensa decir nada”, aseguró.

Algo con lo que Cappa estuvo de acuerdo y puso como ejemplo de esa presión una anécdota que él mismo vivió: “Cuando estaba en el Real Madrid hicieron una encuesta preguntando si creíamos que Felipe González estaba al tanto del GAL. Yo dije que sí, por supuesto, ¿cómo no iba a estarlo? Y a alguien no le gustó lo que dije. Me dijeron que no podía hablar de eso porque representaba al Real Madrid. Yo dije que me representaba a mí y que iba a seguir hablando de lo que quisiera”, subrayó.