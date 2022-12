Anne Igartiburu dará las Campanadas con Ibai Llanos y Ramón García en Twitch, tras su baja en TVE

Sorpresa en el último momento: Anne Igartiburu sí dará las Campanadas 2022-2023, pero lo hará con Ramón García e Ibai Llanos en el canal de Twitch que tiene el popular streamer.

Las Campanadas en TV: todos los presentadores de las uvas en cadenas nacionales, autonómicas e internet

Más

Después de que TVE decidiera apartarla de la retransmisión, parecía bastante evidente que Igartiburu se comería las 12 uvas lejos de la pequeña pantalla, sin embargo, el youtuber más famoso de España ha querido contar con ella para su particular programación navideña.

“Anne Igartiburu estará en mi canal de Twitch dando las campanadas. Es un auténtico placer contar con ella para el último stream del año”, ha anunciado este viernes 30 de diciembre, solo un día antes de la Nochevieja.

Anne Igartiburu estará en mi canal de Twitch dando las campanadas.



Es un auténtico placer contar con ella para el último stream del año.



Nos vemos mañana a las 21:30! pic.twitter.com/zHFVje5vBW — Ibai (@IbaiLlanos) 30 de diciembre de 2022

Con esta jugada sorprendente, Ibai Llanos puede presumir de tener en su canal de Twitch a dos de los presentadores más populares de la televisión, dos estrellas que han retransmitido las Campanadas en multitud de ocasiones para los espectadores de TVE, donde incluso han coincidido varios años.

Resultó más que llamativo el inesperado giro de TVE al anunciar que Anne Igartiburu no daría las Campanadas este año. Después de 17 años en la Puerta del Sol, se había convertido en toda una eminencia, en el rostro más familiar para los españoles. Otras cadenas cambian de presentadores, pero TVE llevaba casi dos décadas apostando por la misma figura, que este año será sustituida por Los Morancos y Ana Obregón.

Pero las tradiciones cambian y algunas incluso desaparecen. Por ejemplo, las Campanadas de Fin de Año ya no solo se retransmiten en televisión y radio, ahora también se pueden seguir en otras plataformas.

Desde hace un par de años, Ibai Llanos se come las uvas con sus seguidores de Twitch, que no son pocos. En esta plataforma de vídeos en directo llega a más de 12 millones de personas, por lo que no sorprende que sus primeras Campanadas hayan sido un éxito.

Por ejemplo, el año pasado, a las doce de la noche, tuvo 552.345 dispositivos conectados, lo que en cierto modo podría equivaler a más de medio millón de espectadores. No obstante, conviene matizar que sus datos de audiencia se calculan de una forma muy particular y siguen siendo muy inferiores a los que manejan las grandes televisiones.

La programación especial de Ibai Llanos arrancará a las 21:30 horas e incluirá un análisis del año con otros creadores de contenido como Knekro, Ander y Cristinini. La retransmisión de las Campanadas comenzará a las 23:30 desde la madrileña Puerta del Sol.