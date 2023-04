Antonia Dell'Atte aclaró en 'Fiesta' la supuesta indirecta que escribió a Ana Obregón por Instagram

El mismo día en que se hizo pública la polémica maternidad de Ana Obregón a los 68 años mediante un vientre de alquiler en Miami, Antonia Dell’ Atte publicaba una fotografía con un texto, en su cuenta de Instagram, que muchos entendieron como indirecta a su eterna enemiga.

La polémica maternidad de Ana Obregón abre todos los informativos de TV

Más

“Disfrutando con mi hijo: simplemente el mejor, Clemente Lequio, un regalo de Dios”, empezaba escribiendo la italiana para añadir lo siguiente: “Me gusta Miami, que es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas patéticas e insoportables y, sobre todo, egoístas y egocéntricas. ¡Huid siempre! Mamma mia”, zanjaba.

Palabras que hacían pensar que estaban dirigidas a la presentadora y actriz, ya que citaba a Miami - donde se ubica la clínica de la que salía-, y añadía adjetivos con los que muchos la han calificado por la forma en la que ha traído al mundo a la bebé.

Por ello, este domingo tarde en Fiesta, Aurelio Manzano llamaba en directo a “su amiga” Antonia para darle la oportunidad de que explicara el “despiadado mensaje” - como varios colaboradores lo calificaron- que había escrito en la citada red social: “Estoy en directo y esto es una sorpresa que no se hace, pero entiendo la profesionalidad de todos”, se quejó la exmodelo.

Para continuar imaginando la razón de la llamada: “Ya sé dónde va el tiro, os quiero mucho, quiero a toda la gente de buena voluntad pero no tengo nada que añadir. Me habéis desacreditado pero yo he puesto un post fantástico y lo explico todo. No he nombrado a nadie”, subrayó y colgó.

Por lo que emplazó al programa a que leyera el post que publicó el día después del revuelo que montó el suyo, en el que corrige a quienes pensaban que estaba dirigido a Obregón: “Todo sale de vuestra boca. No tengo que justificar nada de mi post, porque no está dirigió a nadie y menos a quién habéis nombrado vosotros”.