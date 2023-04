Antonia Dell'Atte entra en 'Sálvame' y habla de Ana Obregón: “Si me pronuncio, explota la tercera guerra mundial”

Antonia Dell'Atte se ha incorporado, Sálvame mediante, al debate público y televisado en torno a Ana Obregón, tras conocerse el nacimiento de Ana Sandra, su nieta, a través de un vientre de alquiler. La modelo, primera mujer de Alessandro Lequio, ha intervenido telefónicamente con la excusa de la imitación que Josep Ferré hacía de ella en la tarde del miércoles 12. El programa, por supuesto, ha aprovechado para tentarla con una entrevista sobre el caso que lleva centrando la atención pública en las últimas dos semanas.

Ana Obregón responde a través de 'Sálvame' tras la corrección de Lequio en 'El programa de AR'

Más

La italiana ha recalcado, eso sí, que no tiene intención de hacer manifestaciones sobre Obregón y la gestación por sustitución de una hija con carga genética de Aless Lequio, fallecido en 2020. “No tengo nada que añadir. No me voy a pronunciar, no se tienen que dar noticias falsas”, comentaba.

Hay que precisar que en los últimos días se había insinuado que había dirigido un mensaje muy directo a través de redes sociales a la Obregón: días atrás publicó en Instagram que Miami es “tan grande que puedes evitar encontrarte con personas patéticas e insoportables”. A eso parecía referirse la también presentadora, que negaba haber hecho ningún comentario público, y que avanzaba que no los haría.

“Por ahora prefiero ser una espectadora”

“Si me tengo que pronunciar, explota la Tercera Guerra Mundial. Mejor me quedo tranquila. Y sabéis muy bien de qué va”, respondía cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba por su opinión sobre Alessandro Lequio y su gestión de la situación. Aunque ella trataba de sortear cualquier comentario con cierta contundencia, no impedía que colaboradores como Kiko Matamoros la jaleasen: “Antonia, ¡vente al Deluxe!”.

“¿Querrías venirte al Deluxe?”, repetía el presentador, a lo que ella respondía: “Por ahora prefiero ser una espectadora. Espero que todo esto se calme”.

A continuación, quiso exponer que ella vive en Barcelona para estar lejos del foco mediático, aludiendo a su hijo, Clemente, e insinuando un reproche velado a Obregón y a su gestión del interés mediático en torno a su familia: “Siempre he protegido a mi hijo. Siempre, siempre, siempre”, y añadió: “Mi hijo sabe toda la verdad desde cuando estaba en mi tripa. Con mi hijo desde que estaba en mi tripa y de toda una mentira que se ha construido en 33 años”.

Aunque rehusó las insistentes propuestas de sentarse en un plató, ella se mantuvo firme: “Si me llamas en privado te comentaré”.