Antonio Montero suelta un comentario “feo” sobre las mujeres en 'Sálvame' y le paran los pies: “Estamos en el siglo XXI”

Sálvame sorprendió hace unos días a los espectadores anunciando el fichaje de Cristina Porta. La que fuera segunda finalista de la primera edición de Secret Story se unía así al plantel de colaboradores del programa de Telecinco, después de dos días defendiendo a su amigo Jorge Pérez tras destaparse la infidelidad a su mujer con Alba Carrillo. La dirección del formato de corazón de Mediaset lanzó en directo la propuesta a la periodista, que no tardó en aceptar la oferta.

'Sálvame' ficha a Cristina Porta y lanza una advertencia a los colaboradores "nuevos"

Cristina Porta reapareció este lunes en el plató de Sálvame, donde Terelu Campos y Adela González le advirtieron de toda la información que les había llegado sobre ella desde que se confirmase su fichaje por el programa. “Desde el pasado viernes, cuando dijimos que eras colaboradora, no nos ha parado de llegar información sobre ti y tu vida”, empezaron notificándole.

“Se dice de ti que eres tóxica, que tienes celos enfermizos con tus parejas, que has tenido relaciones con futbolistas y que no eres buena compañera en los trabajos que has estado”, recopiló Terelu ante la cara de incredulidad de la aludida. Cristina Porta aseguró que todo era falso: “He trabajado en varios programas y creo que todos los compañeros pueden hablar de mí, de lo bien que me he llevado con ellos. De hecho, he estado en el 'equipo de investigación' de Sálvame”, recordó. “Me río porque seguramente sea de una persona y es una obsesión”, acababa sospechando.

El comentario machista de Antonio Montero

Adela González no pasó por alto este comentario y le hizo saber que “toda la información nos llega desde el mismo ordenador”. Campos le preguntaba entonces si tenía alguna pista sobre quién podía ser la persona que está intentando boicotearla: “¿Crees que es un hombre o una mujer?”, le planteó la presentadora a Porta, que prefirió “no arriesgar”. “Todos tenemos haters y se mueven sin ninguna razón aparente. Tengo también a mucha gente que me quiere y a gente que le pica mucho verme en Sálvame”.

Porta intentó entonces saber más detalles sobre la persona que la quiere hundir: “¿Es anónima o famosa?”, preguntó. Fue entonces cuando Antonio Montero las interrumpía para soltar un comentario machista que las presentadoras decidieron reprobar en directo: “Tú das por hecho que es una mujer y has hecho alusión inconscientemente. A mí no me extrañaría nada, porque entre las mujeres os endiñáis a lo bestia”, aseguró el tertuliano, generando un gran revuelo entre sus compañeros.

“Bueno, Montero, por favor. ¡Montero, no! Ese comentario es de viejo”, empezó recriminando Adela. Terelu Campos decidió ir un paso más allá y se puso de pie para acercarse hasta su sitio y, en tono muy serio, abroncarle por ese comentario: “¡Es muy feo ese comentario! ¡Muy feo!”. Lejos de reflexionar, Montero se reafirmó. “Es feo pero que es una realidad. Me da igual si es feo”, sentenció. “Montero, repite conmigo: Estamos en el siglo XXI”, señaló Adela.