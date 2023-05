Antonio Resines relata a Mercedes Milá cómo intentó secuestrar un autobús lleno de policías: “Fue patético”

Antonio Resines relató este lunes en Milá vs Milá, el programa que se emite en Movistar Plus+, la vez que intentó secuestrar un autobús lleno de policías. Un hecho que sorprendió a Mercedes Milá, que al comienzo dudaba de la veracidad de la anécdota.

El intérprete fue el invitado del cuarto programa de la tercera temporada del formato del que es anfitriona la presentadora. Durante la entrevista, Resines recordó sus inicios, y trasladó su memoria a los años universitarios mientras estudiaba Derecho durante la dictadura.

“La censura era tremenda”, comentó el intérprete. “Yo recuerdo que erais activistas”, dijo Mercedes Milá, que añadió: “En política os metisteis en muchos líos buenos”. La presentadora recordó una anécdota del presentador. “Yo no me la creo”, comenzó diciendo, tras lo que dijo: “No sé si es verdad que secuestrasteis un autobús”.

“Dicho así suena como si fuese una especie de guerrillero”, comentó entre risas el actor, que hizo una puntualización: “técnicamente no llegó a ser un secuestro porque nos pillaron”. “Lo que hicimos fue una protesta en la Universidad Autónoma. Había unos autobuses que nos llevaban a Plaza de Castilla, y había una protesta. Protestábamos por la subida del pan”, comenzó relatando Resines.

“Nos llegó una multa de 100.000 pesetas”

“Éramos muchos. Había alguno más echado para delante, yo, por ejemplo, y subimos a un autobús. Dentro, la policía, que no es tonta, ya sabían que íbamos a hacer algo parecido, y cuando entramos cuatro o cinco, los más idiotas, cerraron las puertas y los que estaban dentro, incluido el conductor, eran policía secreta”, prosiguió.

“Sacó uno una pipa, y dijeron: 'Anda, sentaos ahí. Idiotas, que sois idiotas”, añadió. “Fue patético, pero lo malo no fue eso, lo malo es que luego nos llegó una multa de 100.000 pesetas del año 74, lo equivalente ahora serían 500.000 ó 600.000 euros. Mi padre se metió en la cama y no salió en una semana”, concluyó.

Además, declaró que tuvo suerte, y que en la Dirección General de Seguridad (DGS) no recibió ninguna hostia. “Vieron que era corto (tonto)”, bromeó Antonio Resines, que contó que le preguntaron por la Liga Comunista Revolucionaria, y que él respondió: “¿Qué liga? Pues no sé si ha jugado el Madrid”. “Me dieron una colleja y me dijeron: 'Llevaros a este idiota que no tiene ni idea'”, concluyó.