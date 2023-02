Antonio de la Torre recordó sus inicios como presentador de deportes: “Entiendo que me dedique a otra cosa”

Si en la primera parte de la entrega de esta semana en Días de Tele estuvo dedicada al Grand Prix (donde Ramón García acabó besando a Carolina Iglesias), la segunda contaron como invitado con Antonio de la Torre.

El actor hizo balance de su experiencia como presentador de los Goya 2023 y confesó que antes de ser un reconocido actor de cine y series, estudió periodismo y trabajó en Canal Sur Televisión. De hecho, en su discurso de la ceremonia recordó a sus compañeros de Canal Sur “por cómo me han apoyado en mi carrera”.

Al ser amante del fútbol, el ahora intérprete empezó informando de deportes, llegando a presentar un espacio dedicado a ellos: Tododeporte. Debutó como conductor el 8 de junio de 1998 hablando sobre el Mundial de Fútbol de aquel año y los equipos de Andalucía de cara al ascenso a segunda división.

En aquellos momentos compaginaba su trabajo como periodista con la actuación. En 2007 ganó su primer Goya y se dedicó por completo a la interpretación. En 2010, volvió a Canal Sur en calidad de entrevistado, al informativo Gol a Gol, y habló con sus compañeros de aquella etapa. “Entiendo que ahora me dedique a otra cosa”, bromeó al recordarse en esa tesitura.

“Si tenía alguna duda, después de verlo me confirma que he hecho bien”, decía, recordando “la sensación de tener todo en la cabeza”, sin cue. “Este programa, esta casa… En un momento en el que me apetecía mucho cambiar de aires. Yo estaba en Madrid sin mucho trabajo como actor y la verdad es que poder presentar aquí los deportes, en Canal Sur, también fue una oportunidad muy buena”, aseguraba de sus inicios en la televisión andaluza.