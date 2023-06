Apple TV+ insinúa un spin-off de 'Ted Lasso' y uno de los protagonistas alimenta esta posibilidad

Ha pasado una semana desde el final de la tercera temporada de Ted Lasso y ni Apple TV+ ni los responsables de la serie han respondido aún a la gran pregunta: ¿se ha acabado para siempre la historia del AFC Richmond? El último capítulo cerró todas las tramas que había pendientes, empezando por las de su personaje principal, pero al mismo tiempo dejó la puerta abierta a un hipotético spin-off. Una posibilidad que se venía rumoreando desde hace tiempo y que ahora Apple TV+ se ha encargado de alimentar en uno de sus últimos tuits.

(A partir de aquí, SPOILERS del final de la tercera temporada de Ted Lasso)

En ese tuit aparece una imagen de Beard, Roy y Nate vestidos con el nuevo chándal del equipo mientras miran el cartel de 'Believe'. La instantánea corresponde al desenlace de la tercera temporada, poco después de que Rebecca nombrara a Roy nuevo entrenador del Richmond tras la vuelta de Ted a Estados Unidos. Por tanto, el final plantó la semilla de una futura serie secuela sobre las andanzas de los tres personajes al frente del equipo. Una semilla a la que ahora Apple ha echado agua con el siguiente mensaje: “Huele a potencial”.

Por si fuera poco, uno de los protagonistas de la foto, Nick Mohammed (Nate), se ha unido a la fiesta compartiendo este mensaje con el emoji de la boca cerrada con cremallera. Un enigmático mensaje con el que parece decir que no puede decir nada sobre este asunto, pero que podría haber algo detrás del tuit de Apple.

De momento, esto no son más que insinuaciones, pero insinuaciones que encajan con lo dicho hasta ahora por algunos miembros de la serie. El propio Mohammed, por ejemplo, declaró recientemente a Deadline que “la historia de Nate se siente completa”, pero que, en caso de seguir adelante con el universo de Ted Lasso, habría “una ruptura considerable” con lo contado hasta ahora. “Especialmente si grabamos otra serie”.

Por su parte, otro de los presentes en la foto, Brendan Hunt (Beard), dijo tras la emisión del último capítulo que ni él ni sus compañeros saben si Ted Lasso ha acabado para siempre. “Mi respuesta fácil, que es 100% cierta: no lo sabemos. Necesitamos un descanso y lo tomaremos en este momento. No se ha descartado nada, todo es posible, pero esto incluye la posibilidad de que hayamos terminado. No lo sabremos hasta que nos hayamos sentado por un tiempo”, escribió durante una sesión de Reddit el actor, y en este caso más importante, guionista y productor ejecutivo de la serie.

Por tanto, todavía no hay confirmación oficial, pero el final de la tercera temporada de Ted Lasso, el tuit de Apple TV+ y el emoji de Nick Mohammed, más la ambigua respuesta de Brendan Hunt, apuntan a que el Richmond podría volver a los terrenos de juego. Pero será el tiempo el que diga si esta posibilidad se acaba convirtiendo en una realidad.