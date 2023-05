Aramís Fuster se atribuye el fin de 'Sálvame' y explica el motivo: “Me ha costado, no ha sido fácil”

El fin de Sálvame es otra victoria de Aramís Fuster, o al menos así lo entiende ella. La famosa vidente catalana, que dice ser “la máxima autoridad mundial del ocultismo”, asegura que la cancelación del programa de Telecinco es fruto de su empeño.

Preguntada al respecto en una entrevista con el programa La gran contradicció de 8tv, se muestra contundente: ella es la responsable del sorprendente desenlace que acabará con el histórico magacín que presentan Jorge Javier Vázquez y compañía. Desenlace impulsado por la nueva dirección de Mediaset, que ha decidido retirarlo de antena para hacer hueco al nuevo espacio de Ana Rosa Quintana.

“¿Has provocado el final de Sálvame?”, le pregunta la presentadora, ante lo que ella responde afirmativamente sin pensárselo dos veces: “Sí, completamente. Presumo de ello”.

Aramís estuvo estrechamente ligada a Sálvame durante un tiempo hasta que se torció la relación que mantenía con el equipo por las “faltas de respeto” que sufría cada vez que pisaba el plató. A partir de entonces decidió incluir al programa en su famoso libro negro, al que le atribuye otros fiascos profesionales de sus archienemigos.

“Al que me ha faltado el respeto, dije: '¿Sí? Vale. Me callo, transijo y cobro'. He cobrado millonadas de Sálvame, pero hasta que a mí se me llenan los cojones y digo que se ha acabado”, relata la bruja de Barcelona.

Pero ha sido complicado conseguir el efecto deseado. “Me ha costado acabar con Sálvame, no te pienses que ha sido fácil”, reconoce Aramís, que precisa un dato para que nadie pueda pensar que su libro negro ha tardado demasiado en provocar la cancelación: “No lo metí en el libro negro el primer día. Esto se lo han ido ganando a pulso”.