Ares Teixidó revela el “mote” que dan a los colaboradores de realities en Telecinco y sus “disgustos” tras 'GH VIP'

Años después de salir del universo Mediaset, Ares Teixidó ha repasado su experiencia en el grupo de comunicación y ha revelado los “disgustos” que ha sufrido por su paso por los reality shows del grupo.

La presentadora, que participó como tertuliana en los debates de Gran Hermano, GH VIP y Supervivientes y fue concursante de GH VIP 3, ha hecho un repaso a su carrera en Ding Dong El Podcast, vídeo-podcast de 8tv donde destacaba especialmente lo referido a sus años vinculada a los programas de Telecinco.

''En Telecinco, cuando yo colaboraba en realities, en el debate de Gran Hermano nos llamaban “los muñecos''. '¿Dónde sentamos a los muñecos?', '¿Cómo van los muñecos?''', comentaba la catalana, que también habló de su experiencia posterior precisamente como concursante de GH VIP.

“Convertirme en personaje fue lo peor que me pasó”

Teixidó hablaba de sus “épocas malas” del tiempo en que “salía en realities”. Se refiere a la popularidad que adquirió después de salir del concurso de Zeppelin TV y empezar a atraer el foco de los programa de crónica social y corazón como Sálvame. “Convertirme en personaje fue lo peor que me pasó”.

“De hecho, mi carrera hubiese ido por otro lado”, añade, aunque dice no arrepentirse de su decisión, porque la han llevado al lugar actual de su carrera. En todo caso, reitera: “Lo pasé muy mal”, dice, y recuerda los momentos en los que le hacían guardia en las inmediaciones de su casa. Todo esto le hizo sentirse “superdébil” y desear que todo acabara pasando.

“Hay gente en la tele que mataría a su madre”

Viendo ya de lejos este mundo, la presentadora se muestra crítica con el medio televiviso. “El mundo en el que me he movido me ha traído sobre todo decepciones. Hay gente en la tele que mataría a su madre. Y a cualquier nivel. En cualquier lugar. Me lo he encontrado aquí en 8tv”, añade Teixidó, que se muestra satisfecha con su situación, con Ares Revolution precisamente en 8tv. Con todo, reconoce que sigue sufriendo de ansiedad con respecto al trabajo y sus resultados.

“La tele, depende del momento en el que estés, te trae mucho dinero, pero te trae implícito muchos disgustos. Por más años que pasen, en ningún contrato te pone que tengas que tener ansiedad por el tema de las audiencias. Cada mañana en la ducha sigo teniendo esa ansiedad”.