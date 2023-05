Asombro por la “increíble” entrevista de Broncano a Paula Badosa con indirectas a su “relación personal”

“Es increíble verte hacer una entrevista después de 800 programas” escribía Miguel Campos en la pantalla de La Resistencia para que David Broncano leyera el asombro de los presentes ante la charla profesional con la invitada de este jueves: Paula Badosa.

El presentador y la deportista hablaron de tenis femenino, de la preparación, de los próximos torneos de ella y hasta de entrenar con la menstruación. Y mientras conversaban sobre todo ello, se lanzaban indirectas sobre la relación que tuvieron hace unos meses: “Yo te conocí cuando eras como la número 90 y ahora eres la 2, en tan solo un año y medio. Yo te entrené un poco”, bromeaba él.

Tampoco ella escondía la situación: “¿Qué información te han escrito que no sepas”, le decía mientras veía que leía el guion. “Voy a intentar no contar anécdotas tuyas personales pero ¿se puede contar lo del pollo?”, añadía él. Y ella respondía: “Cuando voy a una cena, antes me como un pollo entero para parecer una persona normal después”, desvelaba entre risas.

“Creo que te he visto sin chandal muy pocas veces, puede ser la tercera o cuarta vez” observaba él al verla arreglada y ella señalaba: “Y encima tú”, fue otra de las indirectas. Como “cuenta la paliza que te he pegado esta mañana” y hasta “cuando tienes una relación personal con el presentador es mejor ir a El Hormiguero antes”, ironizó Broncano sobre la visita de la deportista al programa de Antena 3.

Para acabar con la confesión más directa de Badosa al responder la pregunta del dinero: “Tú sabes que hacíamos la broma de que quería tener más que tú cuando viniera aquí y por fin lo puedo decir”, sentenciaba ante la risa del presentador.