Atresmedia presenta 'Nacho', su serie sobre Nacho Vidal: “Es como Billy Elliott, pero él no quiere bailar, quiere follar”

Atresmedia y Bambú Producciones han presentado este martes Nacho, su nueva serie original. Se trata del biopic de Nacho Vidal, que en un principio iba a emitir Lionsgate+ en España, pero que finalmente se verá a partir de este próximo domingo, 5 de marzo, a través de Atresplayer Premium por el inminente cierre de la plataforma original del proyecto.

Atresmedia aprovechó la situación para hacerse con la serie a finales de diciembre. Ahora, dos meses después, cuenta los días para estrenarla de la mano de Martiño Rivas, que interpreta en la ficción al conocido actor porno. María de Nati, Andrés Velencoso y Miriam Giovanelli también forma parte del reparto principal de la serie, creada por Teresa Fernández-Valdés.

Todos ellos, junto a la directora de Ficción de Atresmedia, Montse García, han desgranado las claves de esta producción en una rueda de prensa virtual, a la que ha asistido verTele. Empezando, claro está, por el inesperado cambio de plataforma. “Nacho llega a nosotros hace relativamente poco, en diciembre. Y entonces nos ponemos a hacer una operación inédita en España”, según García. A partir de ahí ven que la serie de Nacho Vidal “encaja” en el catálogo de su producción original y se ponen a trabajar con Bambú, vieja conocida de la casa tras éxitos como Velvet o Gran Hotel, tan alejados de una propuesta como Nacho.

“Cuando no tenemos casa y se propone qué nueva casa podríamos tener perfecta lo maravilloso y precioso es que, aquella en la que hicimos un Velvet y un Gran Hotel, de pronto encajaba una serie como Nacho”, ha destacado Fernández-Valdés, que valora la adquisición de su serie como “una muestra de valentía” por parte de Atresmedia.

No tanto como para emitirla en abierto -“hubiera sido el triple salto mortal”, ha reconocido la showrunner- pero sí para incluirla en el catálogo de Atresplayer Premium tal cual fue concebida para Lionsgate+. “Como iba a ser una plataforma muy pequeña, muy nueva en España y para adultos, hemos sido libres. Y Atresmedia, por suerte, ha venido con todo. Aquí no se ha hecho una reedición”.

“No es un biopic” y “no es una serie porno”

Así pues, la plataforma de pago de Atresmedia estrenará este próximo domingo la serie sobre Nacho Vidal, aunque su creadora aclara que “Nacho es una serie de entretenimiento, no es una serie porno” y que “no es un biopic”, sino una ficción que se ha tomado “muchas licencias”. Pero, por encima de todo, es “un proyecto descarado, atrevido y controvertido” sobre la industria de la pornografía y el hombre que la llevó a otro nivel en nuestro país.

“Todos los actores persiguen 'El sueño americano' y resulta que se había cumplido en España a través del porno y de Nacho Vidal”, ha destacado Fernández-Valdés, que aun así se ha propuesto con su último trabajo desmitificar al mito erótico. “Aunque el protagonista es Nacho y representa al macho más alfa que puedas imaginar, incluso por el tamaño de su pene, la realidad de esta serie es todo lo contrario. Lo que quiere también es desmitificarle, reflejar que es una persona humana como cualquiera de nosotros. Que sí, que tiene un pene muy grande, pero eso es todo”.

🗣 Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva y showrunner de 'Nacho': "Nacho es un proyecto descarado, controvertido. Hay un mensaje muy importante que enviar y es que el porno es ficción. Le hemos sumado un tono humorístico desde un punto de vista estilizado" pic.twitter.com/b4vAyEZyoG — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 28, 2023

De hecho, el valenciano no es el único personaje clave. También tienen mucho que decir las mujeres que han condicionado su carrera. Mujeres que un día decidieron entrar en el porno por iniciativa propia. “No me gusta hablar de la mujer víctima porque creo que la empobrece. A la mujer víctima solo se la abraza y dices ”pobrecita“. No. Una mujer en los 90 que decide dedicarse al porno, cuando el modelo de mujer era en casa, fregando y cuidando niños, digo, con perdón, qué huevos”, ha dicho la showrunner.

“Es como Billy Elliot, pero él quiere follar”

La primera temporada, compuesta por 8 capítulos, abarca la juventud de Nacho Vidal y su despegue en la industria del porno. Unos pasajes de su vida más desconocidos para el gran público, y a los que la serie se acerca con voluntad cómica. “Como era un tema bastante duro, complicado y que le podía suponer una barrera o hacer enseguida un juicio moral, decidimos sumarle un tono humorístico y mezclar la comedia con el drama para, a la hora de enfrentarnos a la serie, no sentirnos tan violentos, porque vamos a hablar de temas serios”, ha explicado la productora.

Por tanto, el lado más polémico del actor no forma parte de esta primera tanda. “A mí me interesa el Nacho estrella del porno”, ha comentado Fernández-Valdés para explicar, por ejemplo, que estos 8 capítulos no entrarán en temas de drogas o en la polémica del rito del sapo bufo. “Todos me preguntan por lo del sapo, pero a mí me parece aburrido. Esta serie está concebida para hablar de un tabú que es el sexo, no la droga”. Así pues, Nacho hablará de la faceta profesional de su protagonista. “Esto es como Billy Elliott, pero él no quiere bailar, quiere follar”, ha resumido Valdés.

Es decir, que el porno será el tema estrella, y la nueva ficción de Atresmedia lo abordará con cierta conciencia social. “Había un mensaje muy importante que enviar, que es que el porno es ficción”, ha afirmado la creadora de la serie, para la que también era importante “hablar del consentimiento”. “Para mí era muy importante hablar del consentimiento. Tenemos grandes problemas en este país porque no se acaba de entender que el no es no. Y esto, ligado al sexo, es un problema mayor”, ha dicho la productora, que defiende a través de su serie la necesidad de alcanzar “un pacto y una armonía” en el acto sexual.

Los prejuicios que ha sufrido la serie

Además, también ha salido en defensa del porno, “una industria legal, que es consumida por el gran público español en ciertas edad de su vida, pero que luego es absolutamente condenada”. “Incluso la gente se siente señalada cuando se ha visto envuelta o trabajando libremente en la industria del porno”, ha lamentado la showrunner, a la que le apetecía saber con este proyecto “qué tipo de personas se podían sentir atraídas y querían y decidían trabajar en una industria como esta”. “Nos apetecía conocer su cara más humana, sin hacer de ellos ningún héroe”, ha recalcado.

Aquí juega un papel importante Bellísima, una actriz porno interpretada por Miriam Giovanelli. “Vive una dualidad: mostrarse propositiva y disfrutona cuando se enciende la cámara, pero cuando se apaga vive la frustración y casi la depresión, porque no quiere seguir en la profesión o seguir siendo tratada como siente que está siendo tratada en este trabajo”. “Ella piensa que el mundo fuera del porno va a ser mejor y va a ser más feliz, pero lo que se encuentra es algo casi peor: el estigma de la sociedad”, asegura la intérprete.

Un estigma que la producción de Nacho ha sufrido por sí misma, tal y como ha reconocido Martiño Rivas. “Si quieres hacer una serie de Jack El Destripador en Londres te lo hubiesen puesto mucho más fácil que para hacer una serie de Nacho Vidal en España”, ha comentado el actor respecto de las dificultades que se han encontrado durante el rodaje. Entre otras, negativas de ayuntamientos a rodar en sus calles o encontrar actores que quisieran formar parte del proyecto. “Otras veces, cuando tú pones un casting en marcha, el teléfono revienta de llamadas y de solicitudes. Pero en este nunca sonaba. Nadie quería venir a hacer un casting”, ha asegurado Fernández Valdés, que por eso ha dicho que ésta es “una serie para valiente”.

Para Rivas, estas dificultades pueden haber sido consecuencia de la personalidad “muy polarizadora” de Nacho Vidal, pero también de la visión de la sociedad respecto al sexo. “Adoptamos dos posturas: cierto desdén y soberbia porque nos creemos moralmente superiores, o nos convertimos en niños de 10 u 11 años, a hacer bromitas y comportarnos con cierta inmadurez”, ha comentado el gallego, que considera que “lo más adulto” es “normalizar” el porno y “traerlo a la luz, no soterrarlo del todo”.

El trabajo en las escenas de sexo

Aun así, el actor tuvo dudas al inicio sobre si sumarse al proyecto “por el grado de exposición que iba a demandar”. “Sabía que tenía un material sensible entre manos”, ha comentado sobre una serie y un personaje, Nacho Vidal, que en su día llegó a ver como un “egocéntrico”, pero del que se ha dado cuenta que “tenemos mucho más presente de lo que yo pensaba”.

🗣 @andresvelencoso, actor de 'Nacho' sobre cómo ha sido para él construir su personaje: Toni Roca ⬇️⬇️pic.twitter.com/hC5hrY5PUt — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 28, 2023

A todo esto, Rivas ha reconocido la labor de los actores porno. Sobre todo por su capacidad para llevar el sexo a un plano únicamente físico, pero ni íntimo, y convertir el acto en “algo cercano a un espectáculo de El circo del Sol”. La serie lo refleja, al menos en parte, a través de sus numerosas escenas de sexo. “De primeras me daba mucho vértigo. Te puedes sentir muy vulnerable porque no sabes en qué manos te vas a poner y de qué manera te vas a exhibir”, ha reconocido su compañera María de Nati. “Eran como nuestras escenas de acción, estaban muy coreografiadas”, ha añadido la actriz sobre dichas secuencias, realizadas en un “entono muy seguro”, marcado por la “empatía y la consciencia” de todos los que estaban en el set de rodaje.