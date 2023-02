Atresmedia presenta y pone fecha a 'El círculo de los famosos', su nuevo concurso con Juanra Bonet y 56 VIPs

Atresmedia ha presentado en la mañana de este miércoles el que será su próximo concurso en prime time, El círculo de los famosos, que estará presentado por Juanra Bonet. El grupo televisivo ha explicado la mecánica en una rueda de prensa online en la que ha participado verTele, y en la que se ha desvelado su fecha de estreno.

Audiencias | Antena 3 lidera enero con su mayor ventaja en casi 25 años sobre Telecinco, que anota otro mínimo histórico

Más

Antena 3 estrenará El círculo de los famosos el próximo miércoles 8 de febrero tras El Hormiguero, a las 22:45 horas, cogiendo así el relevo de las entregas conmemorativas de Atrapa un millón, que finalizan este miércoles 1 de febrero.

“Hoy es un día en el que Antena 3 muestra su orgullo. Han salido los datos de enero, y somos líderes por decimoquinto mes consecutivo, y eso es siempre un motivo de celebración”, ha comenzado diciendo en la rueda de prensa Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia.

En la presentación del nuevo concurso, Ferreiro ha comenzado explicando la larga trayectoria de este: “Es un formato que ha triunfado internacionalmente conocido como The Wheel, con tres temporadas en Reino Unido y con temporadas exitosas en países como EE.UU. y Alemania”. “Es un formato robusto”, ha declarado, tras lo que ha añadido que “Antena 3 lleva una línea de apostar por grandes formatos internacionales, y también por la apuesta de programas de producción propia”.

“El círculo es una apuesta por la variedad y por la diversidad de género. Tenemos talent show, magacines y hay un género por el que siempre ha apostado Atresmedia, el game show, que nos ha dado muchas alegrías”, ha declarado mostrándose conocedora del buen éxito de estos formatos en la cadena.

Juanra Bonet: “Somos amigos jugando”

En este nuevo concurso, casi a modo de trivial, los concursantes anónimos deberán responder correctamente a 7 categorías, ayudándose de los famosos, que son especialistas en algunos de los temas de la ruleta, según se ha explicado en el vídeo de presentación del programa.

Cada entrega cuenta con 7 famosos que ayudarán a 3 concursantes que intentarán llevarse un premio que puede ascender hasta los 80.000 euros. “Es entretenimiento puro”, lo ha catalogado la directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, que ha destacado la complejidad de la obra de ingeniería de la rueda giratoria donde transcurre el formato.

“El desafío fue brutal”, ha comenzado explicando Pablo Abelenda, director de contenidos Warner Bros, que ha recalcado las “exigencias técnicas bestiales” necesarias para llevar a cabo el plató. “Estuvimos ayudados del mismo equipo técnico que lo hizo en la BBC y en Países Bajos”, ha explicado.

Por su parte, el productor del programa ha destacado el buen hacer de Juanra Bonet, a quién ya conocía de años atrás, y al que convenció de participar en este show con una frase: “Vas a poder tirarte por el suelo”, algo que se pudo ver en el vídeo de presentación. “Siempre veo a Juanra brillar, pero ahora lo veo muy contento, es un Juanra 3.0 y es el maestro de ceremonias ideal”, han sido las palabras que le ha dedicado al presentador.

“Una de las cosas más bonitas que ha conseguido El círculo es el tono, y esa sensación de que somos amigos jugando”, ha declarado Juanra Bonet en su turno de palabra. “Estamos acostumbrados y disfrutamos muchísimo viendo a famosos enfrentándose a retos y líneas rojas que tiene que cruzar. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Todos están relajados, hacemos una pequeña reunión antes explicando la mecánica, y ese ambiente relajado se traslada luego al plató, generando un ambiente extremadamente divertido”, ha añadido.

La complejidad de un casting que ha reunido a 56 famosos

El casting realizado para el concurso destaca por la cantidad de personajes conocidos que participarán en él, elevando la cifra hasta 56, con nombres tan conocidos como Pepe Reina, Ana Obregón, Anabel Alonso, Fernando Morientes, Samantha Hudson, Pepe Rodríguez, Marta Hazas, Roberto Leal, Cepeda...

Respecto a esto, la prensa ha querido saber cómo fue el proceso de casting, sobre todo para lograr saber qué famosos controlaban de ciertos temas ocultos. “En parte fue realizar una gran labor de casting y tener un grupo variado por capítulo de famosos”, siendo la clave para averiguar las facetas secretas de estos la realización de una “entrevista en profundidad”. “La categoría que defienden los famosos no siempre son obvias”, ha añadido Ferreiro. “Por ejemplo, Chicote puede estar por una categoría de cocina, y por otra que no te esperas”, concluyó.

La prensa ha preguntado sobre las posibles dificultades a la hora de elegir el nombre del programa para que su título no se confundiese con La ruleta de la suerte. Ferreiro ha declarado que sí las hubo: “Al tener La ruleta de la suerte, en nuestro caso, iba a generar confusión, y, por lo tanto, nos decantamos por otra opción que fuera fiel al concurso”.

Sobre cómo han combinado a los famosos en los distintos programas, Abelenda ha asegurado que trataron “de generar buena onda. Que no fuesen los mimos perfiles, aunque a veces nos dimos cuenta de que el tener gente con cierto parecido nos venía bien”, lo que se traducía en una mejor dinámica. Uno de los ejemplos ha sido el de Pepe Reina y Fernando Morientes, han explicado.

“'El círculo de los famosos' es un formato de prime time ambicioso”

Respecto a la estrategia de Antena 3 adaptando formatos internacionales, la directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia ha declarado que “la filosofía es encontrar el mejor entretenimiento. Lo que nos gusta es ofrecer programas que creamos que aportan algo nuevo y novedoso, y en este caso, ya sabéis que nos encantan los concursos”. “En esta línea seguimos buscando formatos que pensamos que encajan en el espíritu, y que consideramos que puede gustar al espectador”, ha concluido.

Respecto a la dinámica llevada a cabo por otras cadenas de reformular la franja diaria apostando por concursos, mientras que Atresmedia lo hace con el prime time, Ferreiro ha declarado que: “A mí me parece bien que se apueste por un género como el concurso. Ahora mismo tenemos el concurso más visto de la televisión, que es Pasapalabra, que es diario, y también tenemos La ruleta de la suerte. Es decir, seguimos apostando por los concursos diarios, pero es verdad que ahora mismo tenemos mucho formato que opinamos que todavía es del interés el espectador, y como no tenemos tanto hueco en el día, esta es una buena manera. A la vista está el éxito de la vuelta de Atrapa un millón, y Quién quiere ser millonario”. “El círculo es un formato de prime time, ambicioso, con 7 famosos, que no se podría hacer en diario por presupuesto”, ha concluido.