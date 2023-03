Atresplayer ironiza en Twitter sobre Ana Obregón con un vídeo de 'Aquí no hay quien viva'

La exclusiva de la revista ¡Hola! sobre Ana Obregón siendo madre a los 68 años por gestación subrogada este miércoles azotó el panorama de actualidad y monopolizó los programas matinales e incluso los informativos abrieron con la noticia. Esta fue ampliamente comentada en redes sociales, e incluso grupos políticos se pronunciaron sobre una práctica que actualmente es ilegal en España. Sin embargo, ha llamado la atención una publicación de la cuenta de Atresplayer en Twitter respecto a esta noticia.

La polémica maternidad de Ana Obregón abre todos los informativos de TV

Siendo lo más hablado del día, muchos usuarios de las redes sociales quisieron pronunciarse sobre ello, incluso Ana Obregón quiso hacer lo mismo con una publicación a través de Instagram. No obstante, un tuit por parte de la cuenta oficial de Atresplayer ha generado comentarios. Y es que la cuenta aprovechó la noticia del día para hacer una pequeña broma.

“Aquí no hay quien viva predijo lo de Ana Obregón”, escribieron en el tuit que iba acompañado de un vídeo que hace referencia a un momento en la mítica serie de televisión. En él, Vicenta (Gemma Cuervo), la mítica “solterona” jubilada del 1ºA, le plantea por un momento a su hermana Marisa (Mariví Bilbao) quedarse con un bebé que había sido abandonado en la entrada del edificio.

“Puedo decir que es mío”, trata de convencerla la dueña de Valentín. “Claro que lo puedes decir, pero no te lo va a creer ni Dios”, le contesta su hermana. “Digo que lo he tenido en la bañera y que no me ha dado tiempo a ir a registrarlo”, insiste Vicenta.

Reacciones a la publicación

El tuit en tono de broma ha llamado la atención debido a que Ana Obregón, además, forma parte de los investigadores de la tercera edición de Mask Singer, programa que ya ha comenzado a promocionar Antena 3.

Aunque el fragmento de la serie ya estaba circulando por redes sociales en relación con el tema de Ana Obregón, la cuenta de Atresplayer no dejó pasar la oportunidad de publicar un tuit usándolo y tirando de humor. Muchos de los usuarios que han citado el tuit lo han percibido como algo divertido, aunque los que han contestado a la publicación se han mostrado más disconformes.