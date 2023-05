Aubrey Plaza, de 'The White Lotus', se declara 'hater' de las plataformas y afirma que no ha visto su propia serie

El modelo de consumo implantado desde la expansión de las plataformas de streaming tiene sus defensores y también sus detractores. Entre este segundo grupo se encuentra curiosamente Aubrey Plaza, actriz de The White Lotus, que ha reconocido no estar familiarizada con el acceso actual a los contenidos televisivos a la carta.

La también protagonista de Parks and Recreation y de la futura Agatha: Coven of Chaos, gran apuesta de Disney+, ha asegurado en una reciente entrevista con Vanity Fair que odia las aplicaciones de streaming y que no está suscrita a ninguna plataforma. De hecho, según cuenta el texto no ha visto ni su propia participación en la elogiada serie de HBO Max.

“Me enfado mucho”, confiesa Plaza, que se sirve de una anécdota propia para explicar su complicada relación con este tipo de servicios. “[Una vez] estaba tratando de ver la temporada 20 de Top Chef y no pude averiguar cómo narices tener Hulu+ Live. Me rindo, no puedo”, relata.

La solución la ha encontrado en otro servicio online, si bien ya le han hecho ver que no es del todo rentable. “Lo que suelo hacer es acudir a iTunes y comprar películas antiguas. O comprar la serie completa de Los Soprano y que mi marido me diga: 'la tienes gratis en HBO Max'”, expresa.

Su postura respecto a las plataformas es llamativa, dado que sus máximos reconocimientos recientes han llegado precisamente por proyectos asociados a este tipo de servicios. Su papel en la temporada 2 de The White Lotus, de HBO Max, le valió una nominación al Globo de Oro, y además es una de las estrellas del reparto del próximo spin-off de Bruja Escarlata y Visión, de Disney+.