El prime time televisivo se desinfla: liderar tras 'El Hormiguero', una pelea que pierde espectadores

El consumo de televisión lineal lleva varios años a la baja. Cada vez son menos los espectadores que se sientan un día concreto a una hora determinada a ver su programa o serie favorita delante del televisor. La irrupción, asentamiento y proliferación de las plataformas de streaming ha conducido inevitablemente a esta situación. Gracias a ellas, el público tiene a su disposición -previo pago en la mayoría de casos, aunque no en todos- una cantidad ingente de contenidos. Y además pueden acceder a ellos con mayor libertad horaria, sin verse condicionados por los estrictos tiempos que rigen la televisión en abierto.

Esto último adquiere un valor especial cuando hablamos del prime time. A ojos de según qué cadenas y consultoras, esta franja abarca desde la última hora de la tarde (20:00-20:30 h.) hasta la medianoche (00:00 h.). Si lo tomamos tal cual, su denominación de “horario de máxima audiencia” sigue estando vigente. La cuestión es que el inicio del prime time también lo podemos situar a las 23:00 horas, justo después de El Hormiguero, pues es a esa hora cuando las principales cadenas suelen programar sus grandes formatos.

Si nos basamos en este último criterio, el prime time pasa por ser una de las franjas más castigadas de la actualidad, tanto por la alternativa del streaming como por el retraso que ha venido sufriendo en los últimos años. La temporada pasada, por estas fechas, ya analizamos cuánto costaba liderar una noche después del show de Pablo Motos. Ahora actualizamos nuestro análisis para ver cuánto está costando, este curso, liderar en televisión cada una de las siete noches de la semana.

Lunes

Empezamos por una de las dos noches más estables de toda la parrilla, pues desde septiembre hasta ahora, solo tres formatos se han repartido el liderazgo del lunes tras El Hormiguero: MasterChef Celebrity 7, Hermanos y La isla de las tentaciones 6.

Abrió la veda el talent culinario de La 1, que lideró entre mediados de septiembre y mediados de noviembre con cifras en torno al 14%-16.9% de cuota y los 1,2-1,5 millones de espectadores, aunque con el matiz de que comenzaba sus emisiones sobre las 22:10, justo después del Telediario 2.

Quitando su hora inicial contra El Hormiguero y fijándonos en su rendimiento en estricta competencia contra Hermanos, el programa de TVE fue capaz de liderar a partir de las 23:00 horas con números superiores a los 1,6-1,7 millones en sus mejores noches antes de la final, que tuvo una estrategia de emisión diferente. Mientras, la serie turca de Antena 3 se quedó en 1,3-1,4 millones. Un promedio insuficiente entonces, pero que le valió para tomar el relevo de MasterChef Celebrity 7 en el liderazgo a partir de diciembre y hasta finales de enero, cuando pasó a pelear contra La isla de las tentaciones 6, que está ganando la contienda con cifras en torno a los 1,4-1,6 millones de espectadores en estricta competencia.

Martes

La noche de los martes también tiene en Hermanos uno de sus contenidos estrella. Y con más motivo, pues hasta la llegada de Supervivientes: Tierra de nadie, la ficción otomana estaba disfrutando de un recorrido plácido por la segunda noche de la semana. Y eso que comenzó el curso teniendo enfrente a Got Talent 8, que le ganó algún que otro día en estricta competencia. Aun así, Hermanos salió bien parada del enfrentamiento con el programa de Telecinco, que acabó a finales de diciembre.

Desde entonces, la serie turca de Antena 3 se ha enfrentado a contenidos de todo tipo (El debate de las tentaciones, el Benidorm Fest, Viajando con Chester...) mostrando una envidiable regularidad, liderando la mayoría de los martes con entre 1,3 y 1,5 millones de seguidores. Unas cifras que ni siquiera Tierra de nadie está logrando menguar, aunque el reality de Telecinco ha ganado los tres primeros duelos en estricta competencia con cifras cercanas a los 1,6 millones .

Miércoles

A diferencia de los lunes y los martes, la noche de los miércoles ha estado, y sigue estando, muy repartida esta temporada. Apuestas de ficción como la miniserie La Esposa y el primer capítulo de La novia gitana, ambas emitidas por Antena 3, comenzaron pegando fuerte, con lideratos de más de 1,7 millones de espectadores. De hecho, la emisión de la serie española derrotó en estricta competencia a La isla de las tentaciones 5, obligando a Telecinco a mover al reality al jueves.

Esto último lo aprovechó Antena 3 para lanzar el que es, hasta la fecha, el programa relevación de la temporada: Joaquín, el novato, que aprovechó su corta duración (apenas una hora, aproximadamente) para liderar en sus 13 emisiones con cifras de otra época (29.5% y 3.015.000 en el estreno con Dabiz Muñoz) y otras más mundanas (13.7% y 1.441.000 con Vicky Martín Berrocal), pero siempre con amplia ventaja sobre Pesadilla en El Paraíso 1.

Tras el final de Joaquín, el novato (mediados de noviembre), el liderato del miércoles pasó a manos de dos concursos de Antena 3. Primero Atrapa un millón, con entre 1,3 y 1,6 millones de media. Y después con El círculo de los famosos, que comenzó heredando sus cifras, pero que a partir de su segunda semana sufrió un bajón del que todavía no se ha recuperado. De hecho, la semana pasada bajó por primera vez del millón de espectadores y perdió el liderazgo contra el estreno de la segunda temporada de Desaparecidos, que ni siquiera necesitó alcanzar ese listón (se quedó en 974.000) para ser la oferta más vista de la noche tras El Hormiguero. Por tanto, ahora mismo la noche del miércoles es la más barata de toda la semana.

Jueves

La gran noche de los realities de Telecinco comenzó esta temporada de la peor manera posible para el canal de Mediaset: con el batacazo, a las primeras de cambio, de Pesadilla en El Paraíso. Telecinco cambió pronto de planes y colocó ahí a La isla de las tentaciones 5, que estaba sufriendo los miércoles. El reality de Sandra Barneda se apoderó de inmediato de la cuarta noche de la semana, liderando en casi todas sus emisiones con cifras alrededor de los 1,3 y 1,5 millones de seguidores, sin más competencia que El Peliculón y Dúos increíbles.

El contenedor cinematográfico sumó hasta tres victorias consecutivas en enero, todas ellas con números anodinos, antes de dejar su sitio a La penúltima y me voy, que ganó los siguientes cuatro miércoles. El primero, con un dato potente (18.6% y 2.221.000). Y el cuarto, con mucho menos brillo (11.5% y 1.275.000). Ahora la serie documental aguanta como puede, ya lejos del liderazgo. En parte, por la llegada de Supervivientes 2023, que aunque no ha tenido un inicio de edición tranquilo (en tres galas se ha enfrentado a un Madrid-Barça y al bote de Rafa en Pasapalabra), se espera que gane cada jueves de aquí a final de la edición. De momento, su mejor dato es el de la segunda gala, que reunió a 1.7 millones de seguidores.

Viernes

El prime time del viernes, el primero de la semana sin El Hormiguero, estuvo marcado al principio de temporada por un insulso duelo entre el Deluxe y Veo cómo cantas. Cuando terminó éste último, Antena 3 cubrió su hueco con la novena edición de La Voz, que dominó con mano de hierro a lo largo de sus 13 galas. Con las primeras se enfrentó al Deluxe y con las últimas, al Mediafest Night Fever, pero el resultado en ambos casos fue el mismo: triunfos aplastantes con entre 1,5 y los 2 millones de espectadores que alcanzó en su gran final, celebrada a mediados de diciembre.

La tercera edición de El Desafío dio continuidad al dominio de Antena 3 a partir de enero. El programa de Roberto Leal lideró sus 10 galas con entre 1,6 y 2,3 millones de televidentes, firmando otra dulce temporada a su favor. Esta semana, Tu cara me suena 10 pasará a ocupar su lugar. Y a priori, también su posición de poder dentro de la noche de los viernes.

Sábado

La noche de los sábados lleva toda la temporada siendo la más inestable y, por tanto, la más asequible de toda la parrilla. Emisiones especiales como la final del Benidorm Fest y la gala de los Goya son la excepción dentro de una noche, la sexta de la semana, que no ha tenido un vencedor claro a lo largo del curso. Por lo general, le ha ido mejor a Telecinco que a Antena 3 gracias a formatos como el Deluxe, ¿Quién es mi padre? o Déjate querer, pero el primero ahora se emite los viernes, el segundo fue retirado al mes de emisión y el tercero acaba de ser cancelado.

Aun así, durante su periplo por la parrilla fueron capaces de sumar más de un triunfo o, como mínimo, de competir por el liderazgo. Sin duda, un buen reflejo de la debilidad de esta noche, en la que el cine de La 1 y El Peliculón de Antena 3 también han liderado en alguna que otra ocasión. En la mayoría de los casos, sin necesidad de llegar al millón de televidentes, lo que hace de los sábados una noche muy pobre a nivel de audiencias.

Domingo

Terminamos nuestro repaso con los domingos, otra noche marcada por las series turcas de Antena 3. Al inicio de temporada llevó la voz cantante Infiel, cuyo rendimiento osciló entre los 1,5 y los 1,9 millones de espectadores entre septiembre y octubre, mes de su final. Después cogió el relevo Secretos de familia, que heredó esas cifras y el liderazgo en sus primeros compases, aunque con el paso de los capítulos ha ido perdiendo fuelle.

Ahora se mueve sobre los 1,3 millones, lo que le vale para plantar cara a Supervivientes: Conexión Honduras, aunque no para competir contra las emisiones más punteras de La película de la semana, que son capaces de liderar con más de 1,6 millones de televidentes. Es más, el contenedor cinematográfico de La 1 ha sumado esta temporada varias victorias de enjundia con títulos como Despierta la furia, Proyecto Rampage, Bajocero, Venganza, The Equalizer y El justiciero, alguna de ellas incluso por encima de los 2 millones de espectadores, aunque este listón no es habitual.

Conclusiones

Si en nuestro análisis de hace un año decíamos que reunir a 2 millones después de El Hormiguero, o las noches que éste no se emite, era ya misión casi imposible, ahora más aún. Con reunir a 1,5 o 1,6 millones es suficiente para liderar las noches más 'caras', mientras que te asegura un holgado liderato las más baratas. A veces, como pasa ahora con los miércoles o los sábados, basta incluso con superar el millón para alzarse con la victoria.

Y es que cada vez es más habitual ver emisiones de prime time que no llegan ni siquiera a esa cifra, de ahí que la barrera del millón haya pasado de ser un mero trámite a convertirse en un resultado mucho mejor de lo que era hace 2-3 años.