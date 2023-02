El avance de 'La isla de las tentaciones 6' mostró el enfado de Barneda por la ausencia de un participante

La quinta entrega de La isla de las tentaciones 6 adelantó algunas de las escenas más impactantes de la próxima gala. Manuel continuará con su acercamiento a Miriam, Miguel de Hoyos chupará la cara de Marina y Manu amenazará con marcharse de la villa al verlo. Álex y Yaiza también seguirán con sus rifirrafes, David mantendrá su actitud cariñosa con María.

Al llegar la noche de hogueras, y tras el sufrimiento de la anterior, Elena decidirá no acudir a la siguiente. Algo que no había ocurrido nunca en el formato. “Que Elena no haya acudido a la hoguera tendrá consecuencias”, advertirá Sandra Barneda que posteriormente dejará ver las imágenes de David a sus compañeras, que tendrán que decidir si decirle la verdad a la “Barbie” o esconderle algunos detalles.

Allí, Lydia lamentará ver el acercamiento de su novio con la tentadora, Marina no podrá reprimir las lágrimas tras ver la primera noche de sexo de Álex, Naomi gritará “¡qué asco!”.

Mientras que los chicos tendrán su dosis con un Adrián miope, Manuel pidiendo ver a Lydia, Álex derrumbado y Alejandro sintiéndose “engañado”. Una hoguera que acabará “para todos, menos para David”.