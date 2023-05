Aylén Milla, concursante de 'GH VIP 5', anuncia que tiene cáncer de mama: “Es el momento de contarlo”

Aylén Milla, influencer argentina y concursante de la quinta edición de Gran Hermano VIP, ha anunciado que tiene cáncer de mama. En un comunicado difundido a través de Instagram, donde le siguen más de un millón de personas, ha explicado que se trata de un tipo de cáncer “bastante agresivo” que está “comportado como triple negativo”.

La enfermedad le fue diagnosticada a finales de 2022, momento desde el que ha recibido 16 sesiones de quimioterapia. Milla, de 33 años, ha necesitado tiempo para compartir con sus seguidores cuál era su verdadero estado de salud.

“Quiero ser genuina, real y quiero abrir mi corazón. Creo que este es el momento adecuado. Lo guardé en silencio por muchos meses, hasta que yo consideraba que estaba fuerte para hacer esto. Ahora es el momento”, dice en el vídeo con el que ha hecho pública la noticia.

Después de haber ocultado su transformación física con ayuda de una peluca y abundante maquillaje, la joven, que ya ha terminado los tratamientos de quimioterapia, ha decidido mostrarse tal y como es ahora para “concienciar” y “ayudar” a otras personas que se puedan sentir identificadas con ella. No quiere dedicarse sólo a compartir contenidos “banales”.

“Claramente no tengo pelo, y no me importa. No tengo cejas, y no me importa. Y no tengo pestañas. Me cansé intentando fingir usando una peluca”, reivindica, ensalzando el optimismo con el que se toma la enfermedad, pero sin obviar el impacto emocional por la dureza del diagnóstico y las secuelas del tratamiento.

“No les miento: esto es un subir y bajar constante. Pero, en mi caso, fueron más los momentos felices porque he intentado enfrentar esto con positivismo”, comparte con su público mientras hace un ejercicio por evitar las lágrimas.

“Lo único que tenemos es el presente”

“No importa que tenga la cara hinchada o haya ganado o perdido kilos. Lo que importa es cómo lo sentimos en el corazón y en la cabeza. El estilismo es algo que siempre me gustó y que siempre estará en mi vida. Ahora amo usar turbantes (...) Los quiero motivar para que luchen por ser felices hoy, porque lo único que tenemos es el presente, y para que sean felices mañana. Independientemente del obstáculo que tengan en sus vidas, confíen en ustedes”, concluye la modelo.

Aylén Milla participó en la quinta edición del reality show español Gran Hermano VIP, emitida por Telecinco en el año 2017. La argentina entró en la casa de Guadalix de la Sierra al contar con el apoyo mayoritario del público. Fue novia de Marco Ferri.