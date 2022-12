Un bailarín de Chanel denuncia que hay ofertas no remuneradas para trabajar con candidatos del Benidorm Fest

A menos de dos meses para la celebración del II Benidorm Fest, el bailarín Josh Huerta, integrante del equipo de Chanel, ha denunciado públicamente que se están ofreciendo trabajos no remunerados a otros bailarines por parte de finalistas de esta edición.

Así lo aseguraba a través de sus redes sociales: “Artistas que pretenden ir a Eurovisión este año buscan bailarines de gratis. No me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año... No habéis aprendido nada”. Pone de relieve así la importancia de la coreografía y del acompañamiento que tuvo Terrero en la gran final de Eurovisión, donde obtuvo un histórico tercer puesto.

Huerta, que también tiene en sus créditos profesionales Tu cara me suena, no menciona nombres en su publicación, que ha gozado de no poca repercusión: más de medio centenar de retuits en apenas seis horas, y respuestas sobre el valor que se da al trabajo de su gremio en particular.

me ha llegado de que artistas que pretenden ir a Eurovisión este año, buscan bailarines de gratis, no me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable y después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año… no habéis aprendido nada 💔 — Josh Huerta (@Josh_Huerta) 7 de diciembre de 2022

Por el momento, pocos detalles se conocen sobre las actuaciones de los participantes del Benidorm Fest 2023. Por de pronto, hay que esperar al 19 de diciembre para poder escuchar los temas de los 18 aspirantes que buscan liderar la delegación española en Eurovisión 2023, que se celebrará el próximo mes de mayo en Liverpool.

Quiero arder de Agoney; Desde que tú estás de Alfred García; Yo quisiera de Alice Wonder; Flamenco de Aritz Arén; EaEa de Blanca Paloma; Uff! de E’ffemme; La Lola de Famous; Mi familia de Fusa Nocta; Inviernos en Marte de José Otero; Quiero y duelo de Karmento; Arcadia de Megara; No nos moverán de Meler; Tracción de Rakky Ripper; Aire de Sharonne; Que esclati tot de Siderland; Tuki de Sofía Martín; Sayonara de Twin Melody; y Nochentera de Vicco son las canciones aspirantes.