Bajón de Avilés en 'Pesadilla en El Paraíso' por lo ocurrido con su objeto de la suerte: “Me quiero pirar”

No está siendo una semana fácil para José Antonio Avilés en Pesadilla en El Paraíso. A su nominación junto a Kiko Jiménez, de la que se conocerá el veredicto de la audiencia este jueves 26 de enero, se han sumado en las últimas horas los problemas con un objeto personal que le han llevado incluso a desear ser él el elegido por los espectadores para terminar su aventura en la granja de Telecinco.

El colaborador de Fiesta y otros programas de Mediaset ha sufrido un bajón importante tras descubrir que se ha roto un collar de la suerte que siempre lleva a modo de protección. “La virgen tampoco hace milagros”, le dijo su compañero de nominación, bromeando y dejando caer que la suerte va a estar de su lado en la expulsión, tal como mostró el reality en su resumen del miércoles.

Unas palabras que terminaron por hacer estallar a Avilés. “Deja de hacer el 'show' conmigo porque no sabes de la mala hostia que me ponen estas cosas”, respondió el participante, que fue acusado por Kiko de llevar una estrategia para conseguir salir airoso de su duelo por quedarse en el reality.

Todavía contrariado por si el problema con el collar podía ser premonitorio, Avilés comentó: “Tengo la esperanza de cómo la he encontrado y estaba entera no pase nada”, apuntó entre lágrimas, advirtiendo a Kiko: “Bromas con estos temas ninguna, no quiero nada ahora mismo”.

Finalmente, el nominado terminó desahogándose con su compañera Tania, con quien se mostró visiblemente afectado por lo que acababa de suceder: “Me quiero pirar”, le dijo. Si se va de la granja o no, se conocerá en la gala de este jueves.